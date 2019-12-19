國道3號南下394.7公里處，18日深夜11時許發生一起重大車禍，由47歲邱姓男子駕駛的自小貨車，行駛外側車道時疑因未保持安全行車距離，追撞前方由76歲陳姓男子駕駛的車輛，因撞擊力道強，陳男及副駕駛座女乘客當場被拋飛，經急救後不治身亡。

國道五大隊竹田分隊分隊長黃英珀指出，遭後車撞擊的自小客車第一時間先擦撞外側護欄，駕駛及吳姓女乘客皆被拋出車外，女乘客遭後方來不及煞車的2輛車連續輾壓，2人雖緊急送醫急救，卻仍回天乏術。經施以酒測，所有事故現場駕駛皆無飲酒。

(中時 )