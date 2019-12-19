南二高屏東段車禍 2人拋飛不治 10:042019/12/19 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南二高重大車禍，有6車連環撞擊、2人不幸身亡。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下394.7公里處，18日深夜11時許發生一起重大車禍，由47歲邱姓男子駕駛的自小貨車，行駛外側車道時疑因未保持安全行車距離，追撞前方由76歲陳姓男子駕駛的車輛，因撞擊力道強，陳男及副駕駛座女乘客當場被拋飛，經急救後不治身亡。 國道五大隊竹田分隊分隊長黃英珀指出，遭後車撞擊的自小客車第一時間先擦撞外側護欄，駕駛及吳姓女乘客皆被拋出車外，女乘客遭後方來不及煞車的2輛車連續輾壓，2人雖緊急送醫急救，卻仍回天乏術。經施以酒測，所有事故現場駕駛皆無飲酒。 (中時 ) #駕駛 #乘客 #國道 #男子 #撞擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 婦粗心把骨灰忘在捷運上 乘客以為是「好吃的」回家一開... 17:522019/12/15 社會 元旦1天假期 國道取消20公里優惠 11:552019/12/16 生活 輾斃國中資優女嬤孫 曳引車司機起訴 13:522019/12/17 社會 當心！駕駛習慣動作 竟整車爆炸 16:052019/12/17 日常 男剛考上聯結車駕照 一上路就連環撞 17:302019/12/17 社會 鼓勵優良駕駛 頒發「優」貼車上 17:552019/12/17 生活 潛水客遭螺槳斷肢 駕駛判賠137萬元 18:512019/12/17 社會 開車打瞌睡、滑手機 AI在監視你... 20:342019/12/17 財經 馬妞淪遊覽車叫賣 素顏賣內褲遭男乘客鹹豬手 08:012019/12/18 娛樂 男子騎單車闖國1遭撞 當場慘死 11:412019/12/18 社會 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 他深夜看A片呻吟聲「大放送」 鄰居姊塞字條：蠻好聽 - 社會 北電第1美人「回眸一笑」電昏男網！看舊照心碎 - 社會 老婆突然很愛走樓梯 夫看監視器綠到崩潰 - 社會 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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