高雄今年以來房地產市場交易穩健，累計1至9月房地移轉棟數為27,998戶，比去年同期的24,426戶增加3,572戶，成長率為14.62%，前9月房地移轉棟數創下近5年新高，顯示高雄房地產市場穩定成長，沒有受到總統大選影響。

京城建設今年推出逾200億元新建案，單一案量最大、位於美術館特區的「美術皇居」，總銷金額約110億元，在10月正式公開，主打50米梵谷藝術星空泳池、31%超低公設比等特色，吸引不少換屋族進駐。

此外，京城建設10月也同步公開位於高雄市文化中心周邊的「逸文苑」，總銷金額約30億元，因具有明星學區和近捷運站等優勢，吸引軍公教及換屋客來購買。

值得一提的是，「逸文苑」是高雄市第一個自辦都更案例，前後耗時11年，這也是65歲的京城建設總經理陳添進，進入京城建設11年來，最亮麗的一張成績單。

陳添進原是高雄市政府都市發展局公務員，從承辦人員做到局長，一做就是23年。退休後2008年間，京城建設董事長蔡天贊看中他在都市計畫的專業，延攬他到京城擔任副總經理，主要負責都更案及墾丁的飯店案等業務，2015年10月前任總經理因生涯規畫辭職，由陳添進接任總座。

陳添進小檔案。

「來京城，因為公司要推都更案，我對法規熟，但對法規熟不一定會做，都更很困難，協調時間太冗長」陳添進說。

陳添進表示，「逸文苑」位於和平一路上，基地前身是屋齡42年的社會住宅，自2008年由市政府公告劃定更新地區，2011年4月提出申請，歷時3年半拍板定案，直到今年9月公開銷售。此案是高雄市政府發出全市第一張「都市更新事業與權利變換計畫核定函」，不僅開啟高雄市容更新契機，更開創都更案新紀元，讓都市易容，生活空間提升。

「逸文苑有77個地主，光是整合地主的意見就花了3到4年，很多人以為建商可以從都更案賺到很多錢，但這個案子做了11年，11年足以讓3個建案從規劃到完工，但對京城建設來說，11年卻是一棟建築從整地到完工經歷的時間」陳添進說。

(中時電子報)