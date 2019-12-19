台北市政府消防局控犬員林鴻麟與搜救犬Baily也曾支援國四川強震。（林鴻麟提供）

「雖然只是牽著狗，但每一個細微動作都是專業、對搜救犬來說，每一步都是在工作！」台北市政府消防局是全台最早成立搜救犬隊的單位，台北市政府消防局控犬員林鴻麟進入犬隊13年，憑著驚人的耐心、觀察力以及專注，領著搜救犬一路訓練，也透過反覆的練習，讓搜救犬能在關鍵時刻擁有最佳表現、嗅出一線生機，盼望外界能把搜救犬訓練當作一門專業，而不是宣導用的活招牌。

台北市消防局在921大地震的隔年、1990年成立搜救隊與搜救犬隊，一開始為4人編制，之後一路擴編，現在為8人編制，今年「搜救隊暨搜救犬訓練基地」更是落成啟用，提升搜救犬豢養訓練環境及搜救隊救援整備作業空間。

回想當初加入搜救犬隊，林鴻麟笑說，當時因為跟犬隊在同個駐地，常常看學長在養狗，看著看著就趁輪調時轉入成為二代犬隊成員，而當時他赴美國受訓，也帶回了他的第一隻搜救犬Baily。Baily是隻黑色的拉布拉多，在美國通過FEMA測驗後，2歲時來到台北市搜救隊，成為台北市消防局的二代搜救犬。

談起Baily，林鴻麟眼中也閃著光，因為從登山客失蹤、風災後搜救，到2008年的中國四川強震，大小搜救場合都可以看到他們的身影，這也讓Baily成為他職涯中接觸那麼多隻搜救犬中最難忘的一隻。而Bailey在退役後，於去年4月於睡夢中安詳辭世，消防局也安排他於富德公墓政府部門值勤犬灑葬專區永眠，紀念永遠的榮譽市犬Bailey。。

內政部消防署11月初舉辦「2019亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證」，共計有18隊參與認證，共有7隊通過，而台北市政府消防局就是其中的一隊。林鴻麟解釋，考試的現場腹地很廣、模擬搜救與待命的時間都很長，最難控制的情況，就是如果訓練量體沒有辦法那麼大、狗狗無法負荷模擬測驗時，就會出現很多突發，這時候平常的專業訓練就會變得非常重要。

對於一般人而言，最常看到搜救犬在坍塌的房屋、山域間搜索，或者是在演習時會跟隨控犬員、進行吠叫箱模擬等，搜救犬聰穎的表現，也成為在做防災宣導時，民眾最愛「指名」的活招牌。

「最常被問到，搜救犬會不會握手，但我們要他學握手做什麼？學會握手無助於搜救啊！」林鴻麟無奈地說，搜救犬雖然要進行社會化訓練，有時候太娛樂性質的宣導活動，反而會讓搜救犬混淆，例如邀請搜救犬表演搜索，但搜索對象是「假人」，這就跟搜救犬平時的練習背道而行；又或者是請控犬員穿著布偶裝帶著搜救犬遊行掃街，反而頓失搜救犬隊的專業形象，甚至可能破壞了與搜救犬之間的默契。

談起搜救犬訓練的眉角，林鴻麟也打開了話夾子。他說，每一隻搜救犬的能力不同、個性不同，相對應的訓練方式也不同，「有些很喜歡吃、有些很喜歡玩，要抓到他們的個性，每次遇到新狗就會去修正自己的訓練方式」，他形容跟操作機器不同，訓犬沒有標準的SOP、也沒有絕對正確的方式，每一個小細節都是一套專業。

「不要看我們好像站出去很帥、覺得搜救犬好像天生就很會找。」他舉例，當搜救犬在判讀這區域有沒有人待救時，就要透過一次又一次的訓練，讓他判讀這樣的氣味濃度有沒有人在、或者只是殘留氣味，必須要讓搜救犬在正確的情況下吠叫回報，這就是一門很難的功課；另外，如果有人在搜救區域內，搜救犬也要判斷這是待救者，或是一同工作的夥伴，因此每一次的平日訓練、每一場模擬練習都變成非常重要。

在台灣消防員可說是十八般武藝，從救災、救護、安檢、火災調查等，林鴻麟期盼，當消防工作越來越走向細緻、專業的分工時，也希望能獲得更多的尊重。他說，搜救犬是一條寶貴生命，每一次的出勤任務時都是很好的生命教育，也盼望不要把搜救犬當作宣傳道具，而是一個在執行艱難搜索工作時最忠貞的夥伴。

(中時 )