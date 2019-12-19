台北車展（2020世界新車大展）即將在12月28日開幕，日系豪華車品牌為慶祝成立30周年，總代理裕隆日產汽車以「30年勁化，挑戰無限可能」做為展場主題，首次於台灣展出Infiniti品牌首款純電概念休旅QX Inspiration，帶領廣大車迷領略Infiniti純電未來藍圖。

裕日車表示，台北車展期間，Infiniti除展示純電概念休旅QX Inspiration外，品牌旗下的極智夢想休旅QX50、豪華運動轎跑Q50、豪華七人座休旅層峰之作QX60以及雙門性能轎跑Q60等主力熱銷車款，亦將於現場同步展出。

裕日車介紹，本次Infiniti展場特別設置品牌體驗區，包含互動智能感應裝置「全息體驗」、「智慧駕駛科技AR實境體驗」、「車輛智能互動體驗」、「VC-TURBO超極智渦輪引擎AR實境體驗」及「日式摺紙體驗區」等，讓消費者身歷其境，體驗Infiniti品牌的科技內涵。

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