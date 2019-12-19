中國大陸的顯示螢幕市場也隨其經濟發展成長，尤其LED或LCD等大尺寸的顯示器，普遍運用在研討會、商場等場合，而在台灣辦公室仍然常見的投影機在大陸已不復見。

根據統計，2018年全球LED數位電影螢幕的安裝數量達到了18.2萬座，與前一年的16.9萬座相比，成長了7.6％。預計這種成長將持續下去，以逐漸取代舊式的投影顯示螢幕。由於目前絕大多數電影院的顯示螢幕已有5～10年，存有設備老化、維護不容易、投影機燈泡性能衰減等問題，導致放畫面亮度、對比度、色彩達不到水準，嚴重影響到消費者的視覺體驗。因此在過去十年全球數位戲院螢幕的數量增加了近20倍。

而在過去1～2年的商用市場裡，中國大陸顯示螢幕在B2B市場出現換機潮，尤其在小間距的LED螢幕市場。在中國大陸廠商推廣小間距LED技術之下，2017～2018年室內小間距（≦2.5mm）的LED螢幕或電視比重大幅提升，包括應用在電影院、商場、辦公室等市場，使得中國大陸室內小間距（≦2.5mm）LED螢幕銷售額將保持30％以上的成長幅度。2018年後中國大陸電影院也出現了更換設備風潮，淘汰舊有的放映設備，改採新式的LED電影螢幕，估計其安裝數量超過5萬幕，市場規模可達到40億美元以上。

除了幾家國際電子巨頭外，中國大陸利雅德、州明等公司順勢在中國大陸崛起。在2018年中國大陸LED顯示螢幕市場中，幾家上市公司的總營收達到人民幣80億元，較前一年成長17％。

在競爭日趨激烈的顯示器產業中，中國大陸各廠也將Micro LED顯示螢幕，視為繼OLED之後的次世代顯示 技術。再加上今年中國工信部發布「超高清視頻產業發展行動計劃（2019～2022）」，也讓產業在政策層面得到 國家政策的支持。今年利亞德展示了135吋與120吋8K超高解析度的智慧型Micro LED電視、雷曼光電在今年7月發表以COB（Chip On Board）技術的324吋8K Micro LED螢幕產品，這都顯現出大陸廠商持續加大發展 MicroLED技術之戰略，進而強化市場佈局，並提升全球市場佔比。

由目前中國大陸顯示器產業在≦2.5mm LED製程與設備技術上相對成熟，對LED面板製造商來說算是基本商品，但為要實現更高解析度、無接縫拼裝等市場需求，量產≦1mm以下的小間距LED顯示螢幕，將會是個趨勢，以便應用在零售、展覽、教育等方面。

從既有廣告用的電視牆、研討會螢幕，到戲院專用的螢幕，乃至隨身背包顯示幕等LED顯示市場仍呈現活潑的成長趨勢，是值得台灣在發展Micro LED技術之餘，值得關注的一塊服務性質的應用市場。

(工商 )