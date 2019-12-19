昨（18）日第一場總統政見發表會登場，各黨候選人互相攻防，其中韓國瑜、蔡英文更是砲火猛烈，誰也不讓誰，相對來說，宋楚瑜則表現得四平八穩。不過，韓、蔡、宋三人金句不斷，也引發熱議，網友看完之後笑說「原來是一場高水準的脫口秀」。

※韓國瑜

沒有清廉政府，一切都是竹籃子打水。

願意接受像X光的審查，不要把我假釋，把我關到死。

如果我貪污，一天給我一頓飯就好，我沒資格吃3頓飯。

我跟妳談大海，妳跟我談浴缸？

我希望妳第二輪繼續問我，家裡柴米油鹽醬醋茶怎麼來？

東西賣不出去，人進不來，民進黨執政怎麼發大財？

天上最大的是玉皇大帝，最小的家裡旁邊的土地公，台灣最大的是總統，最小的是村里長。

看看我們的空污，中部人的肺都快爆炸了。

我的年紀大了，我的來日無多，這代人很快就會凋謝。

每一個心裡都覺得好悶，像全民大悶鍋一樣。

※蔡英文

我們現在不就正在選中華民國的總統嗎？

我沉得住氣，我忍受的壓力、忍受的攻擊。

與其說世界忘記台灣，倒不如說，韓國瑜先生很可能已經忘記了世界。

高雄人發大財了嗎？

莫望世上苦人多的苦人，我們沒有忘。

※宋楚瑜

我沒有包袱，我沒有私心，我只有包容和一直保持從政的初心。

我當選總統之後，一定不會像民進黨一樣小理小氣的。

我會大力的支持你（韓國瑜），讓你的夢想成真。

(中時電子報)