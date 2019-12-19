高雄近年因陸客來台旅遊人次大幅下滑，包括君鴻酒店、大八大飯店、華王大飯店等陸續歇業，京城建設2年前卻逆勢跨入飯店業，投資H2O水京棧國際酒店，「投資12億元跨入飯店業是策略考量，讓京城建設的品牌加值、品質延伸。」京城建設發言人周敬恆說。

H2O水京棧國際酒店和其他飯店很不一樣，以散客、合約公司為主，開幕第一個禮拜，就接下張惠妹演唱會，成功打響知名度，接著又和許多藝人合作，被稱為「藝人指定住宿」。

談起開幕第2年，H2O水京棧國際酒店就拿到5星級飯店的殊榮，總經理譚逸峰形容是「奇蹟」，「通常飯店拿到5星至少需要3到4年，且開業第一年不會去參加評鑑。」

H2O水京棧國際酒店總經理譚逸峰。（攝影／張文玠）

譚逸峰說，目前H2O水京棧國際酒店住房率近7成，平均房價5000元上下，含早餐房價則是5600到5700元左右，在高雄飯店中是第2高，僅次於晶英國際行館。他預期，明年營運將持續拉升，營收可望比今年成長15%。此外，年底將在「美術皇居」開設精品烘培坊，提供消費者嶄新的體驗。

看好飯店業前景，京城建設早在10幾年前即耗資10多億，購得屏東海生館旁2.5公頃旅館用地，卻因飯店預定地接近海邊，常有「路蟹」出沒和寄居，環保人士以保護生態為由，堅決反對開發，使得開發案一再延宕，終於在去年8月獲行政院同意以地易地，由內政部將海生館附屬設施停車場用地換給京城。

「這是台灣有史以來為了環保，以地易地」京城建設總經理陳添進說，努力了10幾年，希望明年可以核定通過，將斥資30億打造超6星級休閒度假飯店。

(中時電子報)