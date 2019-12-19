台商回流對台灣經濟動能的效益，真的讓經濟機構大開眼界了！中華經濟研究院今（19）日因此上調2019、2020年GDP年增率至2.54％、2.44％，較前次（第3季）預測分別增加0.21、0.1個百分點。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲指出，台商回流帶給2019 年國內實質GDP有很大的效益，帶動GDP各項組成中，國內投資項目最為亮眼，挹注公、私部門投資活動，創造全年國內投資實質成長7.58％，為2011 年以來之新高成長紀錄，其中民間企業投資成長7.36％，為經濟長提供有力支撐。併計消費、存貨等之國內需求對經濟成長貢獻1.81 個百分點。

中華經濟研究院長陳思寬表示，中經院每月發布的台灣製造業採購經理人指數PMI，已連續2個月走向擴張，在貿易爭端導致全球景氣動盪下，台灣受惠台商轉單，翻轉了去年下半年的最差情勢。

中經院表示，由於外貿部門之持續挹注，2019 年臺灣經濟成長率表現超乎預期，初估第4季經濟成長率約2.68％，併計前三季後全年經濟成長率2.54％，屢經上修且突破2.5％的成長表現，在全球經濟景氣氛圍多呈下行情勢下，難能可貴。

同樣是轉單效應的挹注，彭素玲分析，2019年台灣名目值經物價平減後，輸出、輸入皆呈平緩正向成長，全年國外淨需求對經濟成長的貢獻由2018 年之－0.27 轉為正貢獻0.73 個百分點，對於出口導向的台灣經濟本質，顯示已逐步克服全球景氣衰弱的拖累。

(工商 )