與F1一級方程式賽車、Le Mans法國利曼24小時耐久賽並列頂尖賽事的WRC世界拉力錦標賽，現代（HYUNDAI）車隊今年以380總分勇奪車廠總冠軍，現代汽車台灣總經銷南陽實業為慶祝品牌奪冠，推優惠活動與國內消費者分享。南陽實業表示，即日起到全台現代汽車展示間試乘體驗，就送1:64的i20 WRC精品迴力車，更加碼推出ELANTRA Sport WRC冠軍紀念版，建議售價76.9萬元起。

南陽介紹，ELANTRA Sport WRC冠軍紀念版，不僅外觀車側以方格旗意象的深藍圖裝彰顯ELANTRA Sport WRC冠軍紀念版的身分，更擁有導風翼、尾翼、Turbo銘版與車頂飾蓋等個性化套件點綴。此外，為了讓駕駛在熱血之餘也能同時展現個人時尚潮流魅力，入主ELANTRA Sport WRC冠軍紀念版再加贈H-Band專屬健康手環及手機無線充電系統，透過和智慧型手機藍芽連結，H-Band專屬健康手環除了提供時間提醒、睡眠深度與運動步行的健康管家紀錄功能，也兼具提醒未接來電或者協助找尋遺忘在角落的手環鑰匙，讓車主們日常使用便利大大增加。

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