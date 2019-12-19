MEMS(微機電麥克風廠)鈺太(6679) 持續切入筆電及智慧電視客戶，且鈺太具有自主開發麥克風ASIC(客製化晶片)能力，故隨著高階麥克風規格升級，鈺太的解決方案可以較快推出，享有初期較高的定價，提升產品均價，2020~2021年隨著數位麥克風出貨量持續成長，鈺太營運成長可期。

鈺太最大優勢為自主開發麥克風ASIC(客製化晶片)，可以針對客戶需求，彈性微調或升級產品，因此，隨著高階麥克風規格升級，鈺太的解決方案可以較快推出，享有初期較高的定價，故將帶動產品均價提升，拉升獲利。

法人則認為，鈺太是有能力自主開發特殊應用IC(ASIC)的微機電(MEMS)麥克風模組業者，隨著市佔率提升，鈺太的營收將全面成長，而高獲利率的產品營收比重增加將有助毛利率擴張。

鈺太持續切入筆電及智慧電視客戶，2020年數位麥克風出貨量對戴爾的接單比重有機會突破10%，並於2021年將再進一步提高，且筆電的數位麥克風內涵量將至少成長兩倍亦為出貨成長提供動能，此外，鈺太切入大陸智慧電視供應鏈能使終端應用更加多元，而2021年起大陸智慧電視業者對數位麥克風的需求可望明顯升溫。

除筆電、智慧電視市場外，鈺太也布局TWS(真無線藍芽耳機)，明年全球5G陸續進入商轉，TWS耳機在搭配5G智慧型手機下，一套耳機需要搭載4顆A-MIC，據悉，華為的TWS就是採用鈺太的D-MIC，一耳就需要2顆，合計一套耳機需要4顆，且已經自今年9月已經開始出貨，未來隨著TWS的放量，也將扮演鈺太重要營運動能。

(時報資訊)