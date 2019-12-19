美元走強，打壓周三紐約期金走軟；因美元兌一籃子貨幣走強，導致美元計價之貴重金屬更加昂貴，限制市場消費意願，進一步導致投資人買盤薄弱，拖累期金走軟，且市場對美國聯邦儲備理事會(FED)不會再次降息的預期增加，亦打壓金價走勢。

終場2月黃金跌1.9美元，報每盎司1478.7美元，3月白銀跌0.02美元，報每盎司17.05美元，1月白金漲5.9美元，報每盎司935.7美元，3月鈀金跌22.4美元，報每盎司1896.2美元。(商品行情網)

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