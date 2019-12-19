《商情》美元走強，打壓周三紐約期金走軟 10:002019/12/19 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強，打壓周三紐約期金走軟；因美元兌一籃子貨幣走強，導致美元計價之貴重金屬更加昂貴，限制市場消費意願，進一步導致投資人買盤薄弱，拖累期金走軟，且市場對美國聯邦儲備理事會(FED)不會再次降息的預期增加，亦打壓金價走勢。 終場2月黃金跌1.9美元，報每盎司1478.7美元，3月白銀跌0.02美元，報每盎司17.05美元，1月白金漲5.9美元，報每盎司935.7美元，3月鈀金跌22.4美元，報每盎司1896.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #市場 #紐約 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》觀望氣氛濃，打壓上周五LME基本金屬期貨多數下跌 10:002019/12/16 財經 《商情》買氣不振，拖累上周五紐約期棉走軟 10:002019/12/16 財經 新興市場美元主權債 適合納入退休理財規劃 18:372019/12/16 財經 在岸人民幣收貶188點 再破7 19:312019/12/16 財經 《商情》空頭回補，激勵周一LME基本金屬期貨普漲 10:002019/12/17 財經 《商情》需求走軟，周一波羅的海BDI指數續疲 10:172019/12/17 財經 新北市府為活絡傳統市場 推出「市場快閃計畫」 22:122019/12/17 生活 《商情》庫存下降，支撐周二LME期銅上漲 10:002019/12/18 財經 明年固定收益 貝萊德看好新興市場債、高收益債 12:122019/12/18 財經 許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 財經 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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