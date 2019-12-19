中華經濟研究院（下稱中經院）19日公布2020年台灣經濟預測，中經院表示，由於2020年全球經濟走勢依然欲振乏力，主要國家經濟成長續往下行，在此國際經濟情勢下，預測台灣明年經濟成長率約2.44％，較今年的2.54％下降約0.1個百分點。

而對於今年經濟成長率，中經院表示，由於外貿部門的持續挹注，今年台灣經濟成長率表現超乎預期，初估第四季經濟成長率約2.68％，全年經濟成長率為2.54％，雖較去年2.75％減少約0.21個百分點，但屢經上修且突破2.5％的成長表現，在全球經濟景氣分為多呈下行情勢下，難能可貴。

中經院指出，觀察今年台灣實質GDP各項組成表現，最為亮眼者為國內投資，由於公、私部門投資活動挹注，全年國內投資實質成長7.58％，為2011年以來新高，其中，民間企業投資成長7.36％，為經濟成長提供有力支撐。併計消費、存貨等國內需求對經濟成長貢獻1.81個百分點。雖然今年全球經濟景氣因國際貿易糾葛及地緣政治不安的氛圍下，成長走勢低迷，但台灣在貿易戰轉單效應，且名目值經物價平減後，輸出、輸入皆呈平緩正向成長，全年國外淨需求對經濟成長的貢獻由去年的-0.27％轉為正貢獻0.73個百分點。

(旺報 )