台北信義區將再增一家〈吳寶春麥方店〉，繼以「世界麵包故事館」開設台北信義旗艦店之後，台北第二家〈吳寶春麥方店〉這回將以「未來麵包概念店」的定位切入市場，開在遠百信義A13的台北二店內除供應販售經典的酒釀桂圓、荔枝玫瑰、夢幻麵包、以及甜麵包等，寶春師傅更領著廚藝團隊研發創新推出了許多具有濃烈實驗性格的「未來式麵包」，發揮無窮創意與想像力，讓麵包蛋糕化、甜點化，甚至零食化，突破麵包製作常規、跳脫慣性思維與框架，讓麵包有了更多可能性、未來性，以及更多的新「表情」，看到這些麵包，麵包控或會心一笑，也可能失聲尖叫，因為這些麵包實在太有趣、也太有哏了。
「冠軍只是一時，學習才是永遠」，寶春師傅接受採訪時總是這麼說，他期待自己能不斷創新、超越自己，並將台灣打造為「世界麵包之都」的地位。食家饕客或麵包控看了、聞了並吃了遠百信義A13〈吳寶春麥方店〉的那些「未來麵包」或「尖叫麵包」，對寶春師傅的「志向」，應會有更深的體悟。
(工商 )
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