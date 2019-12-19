形色奇巧誘人的〈小辣椒〉，為一「擬真系」麵包。（圖／吳寶春麥方店）

〈吳寶春麥方店〉全新研發設計的「尖叫麵包」系列，翻轉了麵包印象，使它們既像蛋糕、又像甜點。（圖／吳寶春麥方店）

愛心造型的〈告白麵包〉，內餡包的是蜜漬有機玫瑰花瓣和覆盆子果漿，並加入少許的檸檬汁，甜酸滋味隱喻愛情。（圖／吳寶春麥方店）

〈燒番麥〉是用日本照燒醬煮玉米筍入味，再以布里歐麵包包裹，外表用 小刀刻出玉米和玉米葉的紋路，口味神似燒番麥。（圖／吳寶春麥方店）

這款麵包叫〈檸檬〉，是將傳統檸檬蛋糕解構成麵包，取出整顆檸檬汁煮成蛋奶醬，將檸檬皮加入麵糊裡做成磅蛋糕，再以布里歐麵團包裹，形塑檸檬外型，烘烤後淋上 檸檬汁糖漿，外形就像檸檬蛋糕，口感也近似甜點。（圖／吳寶春麥方店）

創作靈感來自爆米花的〈騷騷包〉，是在麵糰裡加入如抹茶、火龍果等5種天然植物色粉，色澤繽紛，口感Q軟吸引人，看電影時可當零嘴。（圖／吳寶春麥方店）

〈瀑布薯泥〉是一會「牽絲」的麵包，麵包師傅把法國南部庇里牛斯山 大區(Midi-Pyrenees)的傳統朝聖食物「會牽絲的起司馬鈴薯泥」(Pommes Aligot)包入麵包中，形塑成馬鈴薯狀，撒上少許海鹽，品嘗時內餡可拉絲。（圖／吳寶春麥方店）

看電影時可當零嘴的〈騷騷包〉，是在麵糰裡加入如抹茶、火龍果等5種天然植物色粉，色澤繽紛，口感Q軟吸引人。（圖／吳寶春麥方店）

〈窯烤熱狗麵包〉的麵包，顧名思義是用窯烤爐烤出。（圖／吳寶春麥方店）

針對電影觀眾，吳寶春團隊特別從義大利引進圓拱型窯烤爐，提供現點現烤5吋窯爐披薩，口味有「瑪格莉特」、「三杯 雞」、「綠野仙蹤」，以及「蘋果星桂」等4種，分量大小適合情侶、朋友享用。（圖／吳寶春麥方店）

插旗台北遠百信義A13的〈吳寶春麥方店〉，裝潢時尚現代並帶有「潮」元素，希望迎合年輕世代消費族群喜好。（圖／吳寶春麥方店）

台北信義區將再增一家〈吳寶春麥方店〉，繼以「世界麵包故事館」開設台北信義旗艦店之後，台北第二家〈吳寶春麥方店〉這回將以「未來麵包概念店」的定位切入市場，開在遠百信義A13的台北二店內除供應販售經典的酒釀桂圓、荔枝玫瑰、夢幻麵包、以及甜麵包等，寶春師傅更領著廚藝團隊研發創新推出了許多具有濃烈實驗性格的「未來式麵包」，發揮無窮創意與想像力，讓麵包蛋糕化、甜點化，甚至零食化，突破麵包製作常規、跳脫慣性思維與框架，讓麵包有了更多可能性、未來性，以及更多的新「表情」，看到這些麵包，麵包控或會心一笑，也可能失聲尖叫，因為這些麵包實在太有趣、也太有哏了。

「冠軍只是一時，學習才是永遠」，寶春師傅接受採訪時總是這麼說，他期待自己能不斷創新、超越自己，並將台灣打造為「世界麵包之都」的地位。食家饕客或麵包控看了、聞了並吃了遠百信義A13〈吳寶春麥方店〉的那些「未來麵包」或「尖叫麵包」，對寶春師傅的「志向」，應會有更深的體悟。

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