京城建設截至11月底為止營收49.77億元，年增率達64.67%，已超越去年全年營收32.97億元，並超越2013年47.84億元的歷史高點，改寫新高紀錄，營收衝高主要來自「京城KingPark」、「美術皇居」、「逸文苑」、「京城大苑」、「時尚京城」及「閱河堤」等建案入帳挹注。法人預估，在上述大案貢獻下，每股稅後盈餘(EPS)可望挑戰4.5元，改寫歷史次高紀錄。

展望明年，京城建設預計推出「世界心」建案，總銷金額45億元，加上龍勝路商辦總銷80億元，明年新推案量超過百億，法人預期，營收可望持續創新高。

跳脫傳統造型的逸文苑，前身是屋況老舊的社會住宅。（圖／業者提供）

京城建設總經理陳添進表示，隨著鋼筋、土地、工資等成本節節高升，未來房價上漲是必然，但也要觀察市場供需，若供過於需，房價就會掉下來，還要看大陸、台灣經濟發展，此外，股市、所得水準也都對房市有影響。

京城建設近10年財務報表。（製圖／CTWANT）

陳添進說，高雄未來經濟發展，有多項指標可以觀察，例如亞灣區能不能進階成自由貿易區，愛情摩天輪等政策是否落實等。此外，台灣如果能與更多國家簽訂自由貿易協定，將能翻轉高雄經濟，帶動房市發展。

(中時電子報)