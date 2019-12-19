龍華科大PBL智慧機器人專班學生，勇奪「自走車避障」項目大專組冠軍。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科大學生榮獲「機器人東奔西跑」大專A組第二名及佳作。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科大電機科五專學子，獲高中高職組「自走車避障」及「自走車擂台對抗」2項佳作。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

2019亞洲智慧型機器人大賽，龍華科技大學學子表現亮眼，榮獲6項冠軍、4面亞軍，共抱走共計23個獎項，是所有參賽學校中奪得第一名及整體獲獎數最多的學校，成績傲人

為促進各級學校重視創客創新精神及技能教學，提升機電整合知識及師生手腦並用實作水準，台灣創新自造者學會主辦亞洲智慧型機器人大賽，自1989年起已連續舉辦30年，賽制涵蓋國小至大專各組別，亞洲智慧型機器人大賽目前是國內最具規模的機器人年度賽事，今年更首度舉辦國際邀請賽，吸引350組團隊、逾1200名選手參賽。

龍華科大參加2019亞洲智慧型機器人大賽，分別榮獲大專院校組「自走車避障」A、B組、「自走車摸黑」A組、「自走車擂台對抗」A組、「人型機器人關卡任務」C組及「機器人東奔西跑」A組共6個第一名；該校五專生也在高中高職組「自走車避障」B組及「自走車擂台對抗」A組獲得2項佳作。

龍華科大PBL問題解決導向學習智慧機器人專班學生彭沛賢、簡嘉辰、林群曄、劉昌曄、黎育誠、陳永清及林均叡，在電機系張明弘老師指導下，於競賽中的「自走車摸黑」、項目獲得冠軍，實力令人驚艷。

張明弘表示，參賽的PBL專班學生都是本學期甫進來專班就讀，同學們從原來甚麼都沒有的概念，到上網查詢資料撰寫程式，並從各式各樣的零件組裝成一台自走車，不到一學期的學習就能夠奪下第一，同時也在稍早結束的桃園巨蛋賽場「機器人急速挑戰賽」榮獲大專A組佳作，充分印證PBL智慧機器人專班學子的跨領域與實作能力備受肯定。

獲獎團隊成員彭沛賢同學說，龍華科大PBL專班很有趣也很實用，排除掉了現階段用不太到的課程，加入了更多實驗實作課，將邏輯能力更加提升；簡嘉辰同學也說，PBL智慧機器人專班讓他在程式方面進步許多，團隊從一開始的陌生到熟悉，短短三個月，一起討論程式，相互修改、練習，每天花很多時間在實驗室學習，甚至利用自己所學設計修改程式，最後才有好成績。

劉昌曄則說，PBL機器人專班老師教導同學面對問題時要想辦法解決，而小班制的教學方式讓人有具體目標，更能凝聚團結向心，就像是一個小公司一樣，彼此都有相同的目標，遇到困難時互相幫忙。

成員黎育誠也說，參加PBL專班是以前從來沒有過的經驗，專班課程非常實用，老師所教的方法在任何機器人的控制上能廣泛運用，且在面對問題時需要自己想辦法解決，透過比賽和解決問題中，培養了自己從來沒有過的自信，在往後的課程裡，我們將持續進步，並為自己的未來創造佳績。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜同學獲獎並感謝指導老師辛勞。他並表示，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，提升學子專業與實務能力，學校提供學生良好實習場所與設備，業界師資協同授課，以傳授實務經驗，精進學子專業領域，本次競賽獲獎正是龍華學子「學用合一」的最佳展現。

葛自祥強調，面對全球化時代，以往大專校院傳統科系培育單一專業領域的人才，已漸漸不敷潮流所需，為能與產業發展與社會趨勢銜接，該校目前開設4個PBL專班，分別是智慧機器人專班、物聯網專班、影視製作與行銷專班，以及智慧商務專班，由指導老師帶領同學，以實務為核心，鼓勵學生進行小組討論，更重要的是發展學生成為自我引導學習者的能力，同學們進入專班後，均展現出高度的學習熱誠。本次亞洲機器人大賽優異的表現不僅讓評審刮目相看，也顯示該校PBL專班的雄厚實力。

(旺報 )