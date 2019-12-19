前行政院長游錫堃今(19)早陪同民進黨新北市立委第四選區候選人吳秉叡至裕民市場掃街，談到昨日登場的總統政見會，游錫堃表示，「蔡英文的政策非常明確，有為有守，宋楚瑜可以說能言善辯、寶刀未老，韓國瑜我就很難置評，因為他講的內容乏善可陳。」

媒體提問，覺得韓國瑜的實質政見論述如何？游錫堃更酸說，「他好像沒有談政見吧。」

(中時 )