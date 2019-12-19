評總統政見會 游錫堃：宋寶刀未老 韓乏善可陳 10:082019/12/19 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前行政院長游錫堃今(19)早陪同民進黨新北市立委第四選區候選人吳秉叡至裕民市場掃街。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長游錫堃今(19)早陪同民進黨新北市立委第四選區候選人吳秉叡至裕民市場掃街，談到昨日登場的總統政見會，游錫堃表示，「蔡英文的政策非常明確，有為有守，宋楚瑜可以說能言善辯、寶刀未老，韓國瑜我就很難置評，因為他講的內容乏善可陳。」 媒體提問，覺得韓國瑜的實質政見論述如何？游錫堃更酸說，「他好像沒有談政見吧。」 (中時 ) #游錫堃 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民才是政黨爸爸！ 韓國瑜再嗆綠「高雄對不起」說 15:592019/12/15 政治 政黨辯論會 藍批綠愛貼標籤 綠再打抗中牌 18:092019/12/15 政治 這個黨不配國會過半 04:102019/12/17 時論廣場 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 韓國瑜不該背國民黨買辦黑鍋 04:102019/12/19 時論廣場 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 政治熱門新聞 蔡英文現出原形 網驚：綠媒留言風向逆轉！ - 政治 蔡英文政見會這動作 韓粉：我要笑死了！ - 政治 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 露餡了！辯論能力比一比 網點出蔡英文致命點 - 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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