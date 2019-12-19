美國將調降私募市場投資門檻 10:112019/12/19 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國證交會（SEC）近日通過的一項提案可望降低私募市場投資門檻，未來讓更多美國人能參與優步（Uber）這類新創企業的早期投資，但相對也可能提高美國人的投資風險。 依照美國現行法規，只有個人資產淨值扣除房地產後達到100萬美元或年收20萬美元以上的合格投資人，才能購買新創企業在私募市場發行的股票，或投資對沖基金及私募基金。 證交會近日以3票對2票通過的提案，將降低上述投資人財務門檻，讓具備初級證券交易執照的投資人也能參與私募市場投資。 (工商 ) #投資 #美國 #私募 #市場 #投資人 也許您會感興趣 推薦閱讀 封裝需求增溫 雙利多加持 頎邦金居 獲利添翼 04:092019/12/15 產業特刊 明年LCD面板資本支出 10年新低 04:102019/12/16 產業．科技 優先順位債加持 目標到期３優策略 收益添保障 04:102019/12/16 投資理財 新興市場債熱 明年續發燒 04:102019/12/16 投資理財 資金浪潮未退 特別股受青睞 04:102019/12/16 投資理財 第一金證券 e鍵開戶超方便 04:102019/12/16 產業特刊 《基金》明年股債配，高息及趨勢成長「資」色佳 10:512019/12/16 財經 《產業分析》全球投資者關注？政經、風險報酬、ESG三足鼎立 11:422019/12/16 財經 投資族必看！塔羅測未來3個月投資運勢 13:492019/12/17 生活 許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 財經 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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