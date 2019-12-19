美國證交會（SEC）近日通過的一項提案可望降低私募市場投資門檻，未來讓更多美國人能參與優步（Uber）這類新創企業的早期投資，但相對也可能提高美國人的投資風險。

依照美國現行法規，只有個人資產淨值扣除房地產後達到100萬美元或年收20萬美元以上的合格投資人，才能購買新創企業在私募市場發行的股票，或投資對沖基金及私募基金。

證交會近日以3票對2票通過的提案，將降低上述投資人財務門檻，讓具備初級證券交易執照的投資人也能參與私募市場投資。

(工商 )