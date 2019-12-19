滬指開盤後偏軟 房產鋼鐵股承壓 10:112019/12/19 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市19日早盤表現分化。上證指數19日開盤報3,017點，漲不足1點；截至上午9時許，報3,016點，跌不足1點，跌幅為0.01％。深成指開盤報10,298點，上漲3點，漲幅為0.04％；現報10,301點，上漲6點，漲幅為0.06％。 香港信報19日報導，滬深300指數開盤報4,034點，上漲1點，漲幅為0.05％；創業板指數開盤報1,792點，漲不足1點，漲幅為0.02％。各類股方面，電力、水泥、金融、石油、煤炭、有色金屬股持穩；房地產、鋼鐵、化工股偏軟。 (工商 ) #開盤 #漲幅 #上漲 #指數 #滬深 也許您會感興趣 推薦閱讀 短線拚反彈 市場擔憂減弱 奇鋐元大滬深300正2 前景佳 04:092019/12/15 產業特刊 滬深300期權23日上市 完善避險 04:102019/12/16 焦點新聞 首波3檔台股期權策略即時指數 16日發布 11:432019/12/16 財經 《期貨》股市期權策略系列指數上線，首波3檔即時指數 11:422019/12/16 財經 臺股期權策略系列指數 上線 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 《證交所》台灣指數公司明發表首波三檔期權相關指數 11:422019/12/17 財經 滬深兩市震盪走高 滬指漲1.27％收復3,000點 15:412019/12/17 財經 期交所、台指公司今發表3檔股市期權新指數 12:032019/12/18 財經 大陸A股早盤衝高回落 滬深分化 13:102019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 張忠謀一句話點醒！ 他這樣投資台積電讓網狂讚 - 財經 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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