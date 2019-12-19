滬深兩市19日早盤表現分化。上證指數19日開盤報3,017點，漲不足1點；截至上午9時許，報3,016點，跌不足1點，跌幅為0.01％。深成指開盤報10,298點，上漲3點，漲幅為0.04％；現報10,301點，上漲6點，漲幅為0.06％。

香港信報19日報導，滬深300指數開盤報4,034點，上漲1點，漲幅為0.05％；創業板指數開盤報1,792點，漲不足1點，漲幅為0.02％。各類股方面，電力、水泥、金融、石油、煤炭、有色金屬股持穩；房地產、鋼鐵、化工股偏軟。

(工商 )