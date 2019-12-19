今天上午8時47分，台鐵1131次基隆開往新竹區間車，於富岡-北湖間的富岡站南邊站端路線84K+400處造成東、西正線電車線故障，楊梅-北湖間雙線雙向不通。台鐵預估，中午12時單線雙向通車，到傍晚6點才能恢復雙線雙向通車，故全天楊梅-北湖上半天都不通。

台鐵表示，已成立一級緊急應變中心、台北區應變小組同時成立，9時05分啟動楊梅-北湖間25輛公路客運接駁，沿途停靠富岡、新富站。而1131次區間車的200位旅客，則由公路接駁轉乘。

台鐵表示， 09時15分新竹電力段維修車由新竹站開出至現場搶修。預估中午12時單線雙向通車、傍晚6點恢復雙線雙向通車。

台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，可於1年之內全額退費，或免費搭乘同區間同車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，可於1年之內換搭乘同區間同車種列車1次，電子票證可辦理0元解卡，定期票可延長使用1天。

(中時 )