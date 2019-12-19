2020總統大選首場電視政見會18日晚間七點舉行，國民黨總統候選人韓國瑜在第三輪發言中批評民進黨只會抺紅，嗆民進黨要員是否都沒去過大陸、為何他去就是賣台？韓並痛批民進黨在高雄執政數十年無成效，細數他就任高雄市長後的多項政績。韓強調，天上最大的神是「玉皇太帝」，地上最大的官是總統，但都只有一個目的，就是為人民打拚。

韓國瑜第三輪政見發表全文如下：

再次謝謝主持人，蔡英文總統對我的指教。各位親愛的台灣同胞，政治應該是很單純的，選票多的獲得執政權，選票少的去監督，政治是非常單純的。不管是執政或者監督，一心一意為人民來努力打拼。

我時常講，去宮廟拜拜我的感慨特別多。天上最大的是玉皇大帝，最小的神是住在家裡隔壁的土地公，台灣社會最大的官是總統，最小的是村里長。不管是玉皇大帝、土地公、總統、村里長都應該只有一個目標，保護人民，讓人民安居樂業。

但是為什麼單純的政治會變複雜，甚至變得黑暗？因為人性讓它變得複雜黑暗，人性太多慾望，金錢、權力，使得整個政治被扭曲，這段話完全可以答覆蔡英文總統對我的質疑。

我去香港中聯辦，就影射韓國瑜好像要賣台，我請問蔡英文總統，今天民進黨在中央三巨頭，

你本人蔡英文總統、你的副手賴清德、你的秘書長陳菊，你們三巨去過中國大陸沒有？有沒有跟共產黨高官吃過飯，喝過酒、談過話、聊過天、照過相？有沒有？現在派駐日本大使謝長廷，2013年到香港，中聯辦從頭到尾陪著他。

各位親愛的台灣同胞，政治是單純的，人性讓它複雜。蔡英文、賴清德、陳菊三位去過中國大陸，可是今天誰能說蔡英文賴清德陳菊不愛台灣？沒有人敢這樣講。我只能說你的執政你的團隊出了問題。我們只能說你的蔡英文執政團隊有貪汙腐敗、施政無方，有這種現象，誰能說你不愛台灣？你可以去隨便照相喝酒談話，韓國瑜不行，謝長廷去中聯辦接待可以，我帶了高雄市十位議員官員去吃飯喝酒，希望將來保持良好關係，把台灣的水果、蔬菜、雞蛋、雞肉、鴨肉、鵝肉、豬肉、花朵都大量外銷出去，也吸他們觀光客來台灣來高雄，我有什麼錯？為什你們去就不是出賣台灣主權，我去就是？

是不是你蔡英文總統對台灣民主完全沒有信心？我覺得這就是蔡英文總統講的，政治單純，因為慾望你使它搞複雜，你應該還我一個清白。

再者，大家都說高雄，蔡英文總統說我做了幾個月，就出來選總統，親愛的高雄市民，親愛的台灣同胞，事情不在難不難，在有沒有心。我把這板子拿出來，我不做自我宣傳。大家可以看一看，高雄這一年，韓國瑜加上所有韓國瑜的團隊，我們前10個月農產品是去年外銷的三倍，去年兩億一千萬，我們今年賣了六億多。

第二，高雄觀光，我們2019年上半年，我們住房率成長21%。另外清水溝，韓國瑜當高雄市長，200公分的衛生下水道阻塞了195公分，水只能留5公分，一、二十年都沒人清理，過去一、二十年是誰在執政？你民進黨在執政，所以登革熱這麼囂張、到處淹水。蔡英文總統，你應該跟高雄市民道歉，我們花了九牛二虎之力去挖這些，所以今年登革熱沒有大爆發，沒有淹水，因為水溝200公分阻塞了195公分。

再來學生開始裝冷氣，未來六萬的高雄孩子要吹冷氣，因為工業污染區非常嚴重，高雄支撐台灣重工業60%，但高雄的孩子在讀書，這麼炎熱的天，空氣又不是這麼的好，我們幫他裝冷氣。再來，很多家庭經濟不好，禮拜六禮拜天不上課，沒有營養午餐，我們發愛心餐券，我們已經發了113萬，113萬張愛心餐券。怕很多孩子禮拜天，寒假暑假會餓肚子。

再來，未婚媽媽，很多女學生懷孕，不知道人生該怎麼辦，我們成立未婚媽媽珍珠之家，你來，政府一定照顧你，你不要害怕，你也不孤單，這是高雄首創。再來，雙語教育，高雄市是全台灣現在衝刺雙語教育第一名，我們財政這麼困難，擠出2700萬推動雙語教育，今年達到24所，明年預計要48所。

再來，最後一點，空污。我們跟台電談判，所有興達火火力發電廠，拜託，你在冬天的時候千萬要降低生煤，興達火力發電廠同意。蔡英文總統，你的源政策你大量燒煤炭，要花兩兆蓋風力發電，你知道中部人現在有多痛苦嗎？台中、彰化、苗栗，南投，雲林，你知道現在台灣肺癌死亡率是全亞洲第二嗎？

每一年發生連環車禍很多人傷亡，我們都很難過；每年一萬人死於肺腺癌，你自己去看看空氣、看空汙，中部人的肺都快爆炸了，而且死亡的肺腺癌不抽香煙的佔50%，就是妳能源政策一錯再錯。

各位親愛的台灣同胞，真的，政治沒有者麼複雜，凡是乾淨選舉，一定乾淨執政，

凡是骯髒選舉一定骯髒執政，千古不變。

我們全力衝經濟，但政治人物有有兩大神聖目標在我們肩膀上，不能忘記。我們賺的錢，繁榮台灣經濟，第一個，辦好教育；第二個，關心弱勢，這是我們神聖工作，也是我對選民的承諾。

親愛的同胞，台灣的危險我想了都擔心害怕，我年紀大了，我也知道我的來日無多，我這代人很快就會凋謝；我們要把棒子交給下一代，我們辦不好教育，下一代無法強大，我們這一代人有什麼臉面對下一代？

世上苦人這麼多，台灣將近有140萬左右的身心障礙跟弱勢族群，我們不照顧他，誰要照顧？希望大家能夠睜亮眼睛，了解台灣的處境，周邊的國家已經沒有一個看得起台灣，世界開始忘記台灣，台灣也開始忘記世界。我們一定要打開門，全力與世界接軌，只要不貪汙，我們的錢一定夠用，我們大力栽培下一代孩子，讓他們跟國際接軌。整個台灣一定要欣欣向榮，

這四年我們大家都很悶，像全民大悶鍋，大家沒投身其所。

用4個字代表蔡英文總統的執政，我剛才講過，苦、忙、番、亂。我們一定要改變，再不奮起直追，再不追分趕秒，沒人可以可跟台灣人一樣，這麼愛台灣。我們同舟共濟都在一條船上。讓我們全體台灣同胞，自己努力加油，我們選出最好的總統，最好的立法院，願台灣人民幸福，願中華民國萬歲。謝謝大家。

(中時電子報)