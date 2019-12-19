《Pokémon GO》一如先前官方部落格的預告，在 2019 年底前將會推出的全新功能「夥伴趴趴走」功能，今天在 iOS、Android 平台推出囉。透過應用商店更新至最新版本後，就可以來體驗！一起帶著夥伴寶可夢去走走，升級你們之間的友誼吧！

Pokémon GO: 夥伴趴趴走

根據《Pokémon GO》官方部落格，全新的「夥伴趴趴走」功能，可讓訓練家與夥伴之間的互動與體驗更深刻。能透過與夥伴一起遊玩、餵食夥伴樹果，並與牠們共同參加對戰與探索世界。隨著友情的增進，訓練師們將能了解夥伴的心情，在成為傑出寶可夢訓練家的路上持續邁進，與夥伴們共同成長，並在旅途中提供協助。

一、提升夥伴等級 餵食樹果就能提升

《Pokémon GO》的全新「夥伴趴趴走」功能，加入了餵食夥伴樹果的功能，能將「夥伴等級」提升至「好夥伴」，如此一來，夥伴就會在地圖上跟在你身後陪你一起走路，抓寶的時候時時刻刻都能看到祂！要餵食夥伴時，只需要前往全新的夥伴情報頁面，點擊「和夥伴一起玩」與夥伴互動，且必須要在 AR+ 模式下使用。

點擊「和夥伴一起玩」後，就可以和牠一起玩！可以觀察夥伴在AR+模式下互動時的反應，每隻寶可夢都會有不同的反應喔（請記得確定你已在「設定」中開啟AR+模式）。

隨著你與夥伴的關係越來越親密，夥伴等級越來越高，夥伴能做的事也會越來越多喔！夥伴等級跟《Pokémon GO》的好友等級類似，共分為「好夥伴」、「給力好夥伴」、「麻吉好夥伴」和「正港好夥伴」四級。不同等級的夥伴，能做得事情不一樣，且會隨著等級升高而變多。

1.好夥伴——你的夥伴會在地圖上跟在你身後陪你一起走路！你還可以從夥伴情報頁面上確認牠目前的心情。

2.給力好夥伴——捉不到寶可夢嗎？給力好夥伴或許能助你一臂之力喔！此外，牠們有時還會帶道具給你喔。

3.麻吉好夥伴——你的夥伴會告訴你附近有哪些有趣的地點，協助你探索世界！你的夥伴也會帶特別紀念品給你，可以隨時透過夥伴情報頁面追蹤過去的履歷。

4.正港好夥伴——成為正港好夥伴後，你的夥伴將會戴上正港好夥伴獎章，秀出你們之間的緊密羈絆！只要「正港好夥伴」一直是你的夥伴，對戰時就能獲得CP加成。

二、夥伴友誼 多互動增加心心

訓練家和夥伴之間的友誼將由「心心」來決定。和夥伴在地圖上探索、並肩作戰、餵夥伴吃點心以及拍攝夥伴的GO Snapshot照片等互動方式都可以獲得「心心」。獲得的心心越多，和寶可夢的感情就越好。

當夥伴的心情來到「欣喜若狂」狀態時，就能獲得下列效果：（1）夥伴找到糖果所需的步行距離減半。(2)每次行動獲得的心心加倍。(3)訓練家能夠獲得額外的心心！

在遊戲中全新的夥伴情報頁面上，可以看到夥伴尋找糖果的進度、目前的心情、每天獲得的心心數及夥伴等級。此外，你也可以在此頁面中查看「夥伴趴趴走」功能登場後的歷代夥伴記錄。心心數量每天都會重置，記得要天天都和夥伴互動喔。

不僅如此，《Pokémon GO》開發商也預告「夥伴趴趴走」在全世界推出後，接下來將會加入全新的「團體照模式」中，讓你最多可以和兩名訓練家一起用AR+為夥伴們拍攝照片！為《Pokémon GO》的體驗過程帶來更多不同以往的樂趣！

(中時電子報)