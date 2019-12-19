擁有心理醫師、心理分析師、老師、廣播電視節目主持人、作家等多重身分的鄧惠文，名列綠黨不分區立委第一名，領銜打選戰。參選至今，她的內心世界有什麼掙扎和改變嗎？

和民進黨中央黨部只隔一街對望，但搭著老舊的電梯上樓，走進綠黨的辦公室，空間異常狹小，且堆滿紙箱與雜物，和民進黨有著接待櫃台與寬敞會客區的「政黨」門面大相逕庭。

原來，綠黨長這樣 答應嫁人後第一次走入家門

坐在雜亂辦公桌前已經完妝的鄧惠文，一面讓化妝師弄頭髮，一面回應記者對這個狹小的「綠黨總部」的訝異，她大笑說：「之前我也不知道，很像嫁了才走進家門，才知道家裡長這樣！」她說，談合作時都是在外面談，「相親都是在餐廳」，答應當不分區立委參選人後，才走進綠黨總部。

原來，民進黨也向她招手 8年前那次對話打開一扇窗

被問到為何決定跨入政治界，鄧惠文透露，原來民進黨2011年就曾找她參選台北市的區域立委，而且是挑戰艱困選區。民進黨和她一路談，最後一位黨內大老和她見面，跟她說：應該考慮把能夠論述的能力，聚集成一種更大的力量。

但後來為何婉拒時代力量邀約、加入綠黨？「其實最主要的理由是，我已決定和綠黨合作，有兩家提親嘛，」她笑著說。原來時代力量和綠黨，同時間和鄧惠文談合作，洽談過程中，她認為綠黨的路線和她長期關心的議題較接近。

原來，選戰比想像中困難 但也不想為了政治迎合媒體

被問到登記參選至今有後悔過嗎？「好像還沒有到後悔，」她停頓了一下，「應該說，就是比想像中的困難，例如不久前的民調，還有8成民眾不知道我代表綠黨參選，我很努力，但不知道要如何跨過這個gap（鴻溝）。」

她坦承，她講的話不容易被下標題，但媒體朋友都很幫忙，常邀她上政論節目。例如有一場政論節目，請她分析政治人物的談話，那一集在討論國民黨總統參選人韓國瑜的「痔瘡說」，為了不失她的風格，她只能說，如果用專業來看，要從對這個詞的聯想，去理解他的內心。

這樣精闢又好下標的話自然引起注意，「隔天至少10個媒體要來採訪我，請我再講一遍，但我全部推掉，再多講就不是我了。」她接著補充，感謝綠黨很包容。

她女兒問，這個在演什麼？這對於4、5歲的小孩滿難的，她說，「天啊！好像是在鼓勵我，電影主旨就是出去看看有沒有需要你的地方，不要停在你的小皇宮裡。」

原來，有個聲音在召喚她 一部電影打動她的內心世界

「我覺得電影像是給壓力下的大人，鼓勵女性相信自己內在的東西，總而言之，我得到很大的療癒。」她不停說著，不像是在講電影，更像是在講自己。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)