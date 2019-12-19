呼應108新課綱強調探索導向理念，鼓勵跨域合作，引領學子累積解決真實生活問題的能力，教育部主辦「第18屆智慧鐵人創意競賽」，即日起開始報名，歡迎全國高中職、五專1到3年級同學組隊報名參加，挑戰創意、體力及展現自己多元能力。

教育部主辦的「智慧鐵人創意競賽」，每年吸引超過1萬多名學生報名參賽，不僅考驗創意與跨域整合的能力，更重要是團隊如何展現默契，協力完成、甚至解決事情。競賽賽程分為初賽、複賽、決賽暨國際邀請賽，每隊由4至6名學生組隊，成員們必須集結不同專長，打破學科藩籬，運用所學的人文、科技、體育、實作等知識與技能來解決各種問題。

教育部表示，初賽題目分為「文本」、「實作」及「體其」(體育及其他)三大類型，文本題主要在短時間考驗大家對於日常生活中各種常識的理解；實作題是考驗團隊如何活用所學，將腦中無形的創意點子變成有形物品的手作技能；體其題則是考驗手腦並用與團隊成員間合作的能力與默契。

教育部提到，通過初賽進入複賽階段，挑戰難度將向上提升，參賽隊伍必須同時面對多項關卡及主軸任務的雙重挑戰，而決賽暨國際邀請賽則參考學生喜愛的電玩RPG遊戲設計，除主軸任務以外，參賽者必須在72小時內，透過支軸任務，闖關賺錢、購買商品，從無到有打造一個前所未見的作品。

教育部指出，本屆競賽初賽分2梯次，第1梯次報名自即日起至109年2月13日止，競賽日為109年3月1日、3月8日、3月15日；第2梯次初賽報名自109年3月16日至4月30日止，競賽日則為109年5月17日、5月24日、5月31日。複賽及決賽暨國際邀請賽則將在暑假進行，屆時還有其他國家高中職學生一同參與這場腦力及體力激盪的競賽，一起跨國打造屬於自己高中的鐵人回憶。

教育部強調，為鼓勵偏鄉地區高中職學生參賽，凡符合教育部「107學年度至109學年度公立高級中等學校核定類型」中列為偏遠、極偏和特偏之學校團隊，或在學學生除可免報名費外，每場次偏鄉區初賽更保障一隊學校進入複賽，欲瞭解詳情，可至智慧鐵人創意競賽(Intelligent Ironman Creativity Contest)活動官方網站，或搜尋智慧鐵人創意競賽臉書粉絲專頁。

(旺報 )