MLCC價格自10月以來保持穩定，亞系外資預期，缺工及終端客戶補庫存需求將致明年第1季MLCC供給更為吃緊，進而推升MLCC價格上漲，看好國巨(2327)將受惠漲價及收購Kemet效益，給予國巨「買進」評等，目標價上看500元，激勵國巨盤中股價逆勢走高。

由於被動元件市場需求回溫，國巨11月合併營收為35.2億元，月增9.2%，較去年同月減少34.5%，累計1到11月合併營收為380.26億元，較去年同期減少47.6%；國巨表示，目前因生產廠區招工不易，產量還無法大幅提升，公司成品庫存水位仍持續遞減中，儘管美中貿易爭端不確定性仍高，公司對業績及營運展望持審慎樂觀應對。

亞系外資在最新報告指出，缺工及終端客戶庫存水位偏低，讓MLCC產業在第3季末落底，10月以後MLCC價格一直保持穩定，隨著中美達成第一階段貿易協議，終端客戶及通路商因應聖誕節及中國農曆年消費旺季補庫存需求湧現，致使MLCC供給轉為趨緊，亞系外資認為，缺工問題短期內難解，預估MLCC供給趨緊情況將在明年第1季惡化，推升MLCC價格上漲5%到10%，因此儘管國巨股價從最低點已上漲86%，反應今年下半年MLCC價格穩定及市場對收購Kemet認同，但MLCC價格看漲，以及收購Kemet效益可期，給予國巨「買進」評等，目標價上看500元。

(時報資訊)