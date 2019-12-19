台灣光罩(2338)合併效應持續，11月營收續攀高，本季營收可望達今年最佳，全年獲利可望優於去年；光罩昨日（18日）股價最高衝達38.4元新高，尾盤股價漲幅收斂，今日則開低0.4元為36.1元，外資近期轉賣，連續四天共賣超7043張。

光罩11月營收3.55億元，月增3.28%，較2018年同月大增46.93%，公司表示是因合併美祿/威達/群豐之效益。1-11月營收31.46億元，較去年同期增加18.54%。

台灣光罩近年積極擴大布局，繼收購晶圓產能代理商美祿與觸控面板控制晶片廠威達後，今年又入主快閃記憶體封裝廠群豐。因合併美祿、威達，加上併入群豐之營收，光罩第三季營收大幅成長。

台灣光罩併購效應延續，下半年併購效應進一步顯現，可望推升今年下半年營運優於去年下半年，也將帶動今年獲利成長。

台灣光罩第三季受惠併購效益，單季營收衝高，EPS為0.66元比去年同期轉盈，也挹注今年前三季稅後盈餘達3.07億元，年增率39.34%，EPS 1.57元。

光罩入主封測廠群豐，在群豐業績挹注帶動，第三季營收10.07億元，季增率約38.55%，也創下13年單季新高紀錄。單季淨利為1.3億元，每股淨利0.66元。光罩2019年前三季營收為24.45億元，年增12.89%；毛利率21.64%，稅後盈餘3.07億元，年增率39.34%，EPS 1.57元。

(時報資訊)