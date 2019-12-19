生物相似藥廠泰福-KY(6541)TX01未來上市的路障被清除，多頭歡聲雷動，今日跳空開高後，直衝漲停44.2元鎖住，至9:50，買單高掛逾2000急著搶著要買。

泰福研發的TX01原廠參考藥物為Amgen公司的Neupogen(Filgrastim)，Amgen在今年7月對泰福提出專利訴訟，不過，由於訴訟過程曠日費時，且所費不貲，因此雙方昨達成協議，同意撤告，未來將不會影響泰福財務狀況及TX01獲得藥證後的上市銷售時程。這也意謂泰福研發的治療癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症生物相似藥TX01未來上市的路障被清除。

泰福-KYTX01原本是預定在今年9月拿到美國FDA的藥證，但是，FDA在今年4月到泰福查廠後，針對查廠內容持續要求泰福補件，再加上去年11月請藥證，也被要求補件中。泰福執行長趙宇天說，公司已經和FDA舉行了多次電話會議，預估下次開會時間將會落在明年第1季，待開會後將會知道還需不需要補件，要等到FDA確認沒有問題，並通知泰福後的6個月才能拿到藥證，目前無法確定拿到藥證的時間點。

(時報資訊)