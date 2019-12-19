湧盛(2249)今天以42元登錄興櫃，開盤以45元開出後，盤中最高來到75元，最大漲幅78％。

湧盛民國97年8月創立於高雄市，初期以買賣汽車空調系統及高單價零件為主，99年起進駐經濟部加工出口區-高雄園區轉型成為汽車空調及熱交換器生產製造及外銷廠商。

為能迅速服務客戶，確保銷售產品的品質，廠內的主要生產設備均購自日本OEM大廠，並由日本技師指導，協助產品開發及品質控管，可隨時提供高品質及多樣化的產品與客製化新品。

湧盛是全球業界少數同時擁有OE件、經銷AM件及自製AM件的廠商，產品機種超過3000項。壓縮機為汽車空調系統的核心技術，壓縮機也因為汽車的設計擺放空間差異而不斷的推陳出新，湧盛導入模組化、輕量化、新材料與新結構，且於108年9月導入加工技術並購置CNC機台，自行進行CNC加工，將加工精準度再精進提升，使產品品質更加優化，並於實驗機加裝系統回油感應器，提高產品耐久性驗證判定的精準度。因此，合併公司壓縮機的研究與發展，將會持續不斷因應市場的變化來提升自身的技術競爭力與產品品質，讓產品一直維持領先的狀態。

該公司近年來營收獲利表現穩定，105年到107年營收分別為16.55億元、16.89億元及15.73億元，每股盈餘為每股盈餘1.77元、1.74元及2.51元；今年前10月營收已經超越去年全年，達19.64億元，獲利超過半個資本額，每股盈餘達到5.79元。

(時報資訊)