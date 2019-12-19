電腦界人稱3哥的李健齊，在高雄建國電腦商圈發跡，翻轉年年賠本的生意，賺進第1桶金，還成為高雄第2大電腦通路商。

積極扶植台灣新創產業的台灣工研新創協會，日前首度在高雄成立中南部區會，由在電腦界人稱「3哥」的欣亞數位創辦人李健齊出任首屆區會長。

李健齊是連續創業家，退伍後曾靠著5坪店面起家，創造出1年2.4億元的高營收奇蹟，後來更發展成為高雄第2大電腦通路商；兩年前，他又成立台灣寶瓷水科技，「現在我有能力了，就一定要把更多的經驗傳承下去。」李健齊說出他接任創新協會南部區會的想法。

貸款打拚 創業路上很艱辛

為了籌營運周轉金，李健齊擬了一份青創貸款的企畫書，成功申請到50萬元的青創貸款，「剛經營這家店時，因為是賠錢的，所以週一工作到週日，從早到晚，幾乎沒有放假。」李健齊回想過往，創業維艱的影像仍十分清晰。

李健齊發現，到電腦商場買電腦很大比率的消費族群是學生，學生最愛比價，「大家為什麼到集中商圈買電腦？」李健齊先拋出這個問題；他分析，因為消費者往往都認為貨比3家不吃虧，所以店家賣商品的價格要夠便宜，價格口碑很重要。

服務好價格低 打出知名度

李健齊強調服務口碑的重要性，例如1小時內快速組裝，客戶不用再跑第2趟；相較於傳統店家模式，維修電腦前先開單收貨，再等維修好通知，欣亞卻是規定工程師要在30分鐘內快速檢測，久而久之就在消費群累積出品牌知名度。

後來，位於欣亞電腦商場門市的隔壁25坪的店面要出租，李健齊也順勢承租，與原本的坪數加總起來有30坪的空間。就靠著這30坪大的店面，李健齊與團隊再締造出每月5000多萬元，1年逾6億元的營收，營收規模也成為高雄僅次於順發3C量販的第2大電腦通路。

切分3區塊 欣亞轉型有成

隨著展店規模不斷擴張，當順發成為擁有60家賣場的連鎖店時，為了培訓人才，「我每天起床時，都要確認我在哪裡？」連鎖店從高雄展店到台北，當時還沒有高鐵時，往返只能坐客運或飛機，每日營業到晚上10點，每週還要回總部開會，坐夜車都要花費5~6小時，1年有104天是睡在車上。

為達成多店連鎖的管理，李健齊戮力達成數位化轉型—經營管理標準化、流程化、系統化及規模化。「這件事（數位化）如果沒做好，就沒辦法規模化。」陳信勳指出，「3哥連門市抽屜打開要有什麼、每家店的樣貌都要一樣，全部流程等都有SOP（標準流程）。」

如今，欣亞數位切分為3家獨立的公司：欣亞數位、欣亞網路系統整合、欣絲路網路資訊，分別負責消費性通路、商用服務及軟體平台事業。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)