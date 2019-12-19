Mini LED概念股惠特科技（6706）今（19）日轉上市交易，上市首日挾著最純Mini LED概念股，以及前三季每股盈餘已近半個股本，無懼於大盤指數重挫90點，漲幅維持在45％，最高一度觸及83.5元，順利上演蜜月行情，同時也是LED相關供應鏈中，唯一一檔脫穎而出的中高價位股票。

惠特今日上市價位為每股56元，早盤跳空開高，盤中漲幅維持在45％，十點不到成交量能擴大至2,200張。

陸資大廠積極進軍Mini LED，技術層次也僅落後台廠半年，但是隨著晶片微小化的趨勢來臨，惠特科技旗下客戶囊括各大陸資廠，為全球第一大LED檢測暨分選設備廠，累計今年前三季每股稅後純益4.79元。

惠特資本額達6.07億元，上市競拍、公開申購同步進行，並且由凱基證券輔導上市，其中公開申購吸引逾34萬投資人參與，以公開申購價每股56元計算，相當於凍結192億元資金，中籤率僅0.35％，顯示投資人對2020年Mini LED導入終端應用寄予厚望。

(工商 )