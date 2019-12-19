臺灣企銀除提供小微企業新台幣外幣融資、外匯、財務規劃等多元金融服務外，為滿足小微企業主及往來企業薪轉戶個人財務規劃，近期推出專屬小微企業主及薪資轉帳戶的「真優貸」個人房屋貸款，利率最低1.6％起，希望藉由提供企業主優質的理財房屋貸款，穩健其財務規劃。

為響應政府推動中小企業轉型，臺灣企銀針對資本額3千萬元以下的小微企業推出「小微+新創．活水倍增」專案貸款，臺灣企銀預計在3年之內，對小微新創事業放款戶數從現在的2萬5千家，倍增加到5萬家，還舉辦論壇講座，針對二代接班、企業轉型等議題來輔導企業主。

臺灣企銀身為全國唯一中小企業專業銀行，肩負臺灣經濟、環境及社會永續之使命，以扶植中小企業並作為百萬中小企業後盾為宗旨，本次配合小微新創企業貸款，推出專屬小微企業主及薪轉戶的「真優貸」個人房屋貸款，就是期望搭配多元的金融商品，以滿足小微企業主等多樣化資金需求。

(工商 )