香港恆生指數連漲兩日後，19日早盤仍微幅高開。恆生指數高開24點，報27,908點，國企指數高開4點，報11,029點。

香港信報19日報導，個股方面，騰訊19日低開0.8％，報374.6港元；平保高開1.3％，報93.55港元；友邦低開0.5％，報80.9港元；丘鈦股價早盤低開1％，報13.96港元。

(工商 )

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