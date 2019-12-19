港股開漲24點 騰訊低開0.8％ 10:252019/12/19 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港恆生指數連漲兩日後，19日早盤仍微幅高開。恆生指數高開24點，報27,908點，國企指數高開4點，報11,029點。 香港信報19日報導，個股方面，騰訊19日低開0.8％，報374.6港元；平保高開1.3％，報93.55港元；友邦低開0.5％，報80.9港元；丘鈦股價早盤低開1％，報13.96港元。 (工商 ) #港元 #恆生指數 #恆生 #騰訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美中敲定首階段貿易協議，恆指開漲0.45％ 10:002019/12/17 財經 《港股》恆指收漲1.22％，阿里市值一度超車臉書 16:482019/12/17 財經 安永：2020年港新股募資達2,200億港元 17:352019/12/17 財經 港股收高335點 成交破千億 17:362019/12/17 財經 大摩：香港紓困方案不影響港元匯價 21:002019/12/17 財經 晨興資本減持小米 套現逾22億港元 21:002019/12/17 財經 鵝廠不再穩 傳騰訊PCG中高管採一年聘任制 09:192019/12/18 財經 《港股》恆指開漲0.37％，將挑戰28000點 10:172019/12/18 財經 《港股》恆指收漲0.15％，中海油領漲藍籌股 16:482019/12/18 財經 慶餘年超前點播加價 吃相難看 04:092019/12/19 時尚娛樂 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 張忠謀一句話點醒！ 他這樣投資台積電讓網狂讚 - 財經 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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