國民黨主席吳敦義日前輔選時痛批蔡英文總統是「衰尾查某」，引發爭議，前政院長游錫堃今(19日)早陪同立委候選人吳秉叡在新莊掃街時表示，台灣是一個非常成熟的民主國家，「政治人物應該跟上時代，不該有情緒性、歧視性言論」。

游錫堃表示，台灣是華人世界第一個民主國家，包括美國副總統彭斯及其他國際友人，都稱讚台灣是全球民主的典範，「貴為最大在野黨的主席，而且歷史悠久光輝燦爛的國民黨，不該有這樣的主席一直在講一些情緒性、歧視性的言論，這對國民黨不好，對台灣也不好。」

(中時 )