影星周迅演技精湛，是史上第一位獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，周迅不只演藝成績有目共睹，擁巴掌小臉的她，更是保養有術，男星張杰就曬出與周迅合照，45歲周迅不只美顏會發光，她露出甜笑的模樣更是美翻。

張杰微博全文。（圖／取材自張杰微博）

大陸男星張杰近日忙著演出話劇《曾經如是》，他今（19日）凌晨則在微博分享與周迅合照，只見周迅頂著淡妝，她不只美顏會發光，還對著鏡頭露出淡淡甜笑，俏麗模樣宛如少女，一點都看不出已45歲，凍齡模樣超不科學。

(中時電子報)