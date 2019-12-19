台大醫院外科部主治醫師黃慧夫在2008年時為一名車禍急診的少年做右腿筋膜切開術，少年自行轉院後右腿引發膝關節脫臼致壓迫膕動脈，而被迫截肢；檢起訴黃男，一審判他無罪、二審改判有罪定讞，黃提再審後獲准，高院逆轉改判無罪確定。

八仙塵爆時曾為20位急診傷患做手術的黃慧夫，遭檢察官以業務過失致重傷罪起訴，一審認定他無過失，但二審改判有罪，去年司改會律師為黃男聲請再審獲准，歷經1年多審理，高院19日判黃慧夫無罪確定。

(中時 )