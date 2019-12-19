台大名醫再審平反 被控手術過失逆轉判無罪確定 10:382019/12/19 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖左是黃慧夫醫師。資料照片司改會提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台大醫院外科部主治醫師黃慧夫在2008年時為一名車禍急診的少年做右腿筋膜切開術，少年自行轉院後右腿引發膝關節脫臼致壓迫膕動脈，而被迫截肢；檢起訴黃男，一審判他無罪、二審改判有罪定讞，黃提再審後獲准，高院逆轉改判無罪確定。 八仙塵爆時曾為20位急診傷患做手術的黃慧夫，遭檢察官以業務過失致重傷罪起訴，一審認定他無過失，但二審改判有罪，去年司改會律師為黃男聲請再審獲准，歷經1年多審理，高院19日判黃慧夫無罪確定。 (中時 ) #過失 #再審 #手術 #急診 #少年 #台大 #名醫 #逆轉 #平反 #膝關節 #脫臼 #重傷害 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統盃》潘政琮汲取經驗 美國隊逆轉秀連8屆獲勝 15:272019/12/15 體育 陸醫療新裝備 機器人妙手治頑疾 04:102019/12/16 焦點新聞 參加陣頭當藉口 噁男猥褻3國中生212次 11:072019/12/16 社會 棒球》李晨薰韌帶撕裂 勇敢赴美開TJ手術 12:032019/12/16 體育 WTO爭端解決機制進了急診室... 羅昌發：可設置多邊協議 04:102019/12/17 財經要聞 生技股添新兵 達亞國際 18日登錄興櫃 04:102019/12/17 產業特刊 輾斃國中資優女嬤孫 曳引車司機起訴 13:522019/12/17 社會 亞洲首例！台大撤除高汙染碳排投資4.32億元 13:532019/12/18 生活 兒聞怪味臉發黑 送醫竟揭老爸秘密 08:272019/12/19 生活 不服管教 15歲少年遭姨綑綁手腳跪浴缸溺斃 08:332019/12/19 社會 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 他深夜看A片呻吟聲「大放送」 鄰居姊塞字條：蠻好聽 - 社會 北電第1美人「回眸一笑」電昏男網！看舊照心碎 - 社會 老婆突然很愛走樓梯 夫看監視器綠到崩潰 - 社會 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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