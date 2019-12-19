在中美雙方於13日達成首階段貿易協議後，中國近日傳再次採購美國大豆。外媒引述中美交易商指出，在獲得新一輪美國大豆關稅豁免後，中國17日採購至少兩艘美國大豆船貨。

路透18日報導，交易商表示，這是美方13日宣布與中方達成首階段貿易協議後的首宗銷售，也可能是全球最大供應國巴西新收割的大豆2020年1月開始流入市場前，中國最後一次大規模採購美國大豆。

一名美國貿易商證實，已向中國出售約12萬噸大豆，另一名美國交易商稱，售出四艘船貨。一名中國交易商則指出，至少預訂六艘船貨，超過40萬噸大豆。美國交易商又稱，中國新一輪美國大豆關稅豁免涉及10至15艘貨船，約60萬至105萬噸大豆。

交易商估計，在巴西新收割大豆2020年1月進入市場前，中國需要約100萬噸美國大豆。交易商指出，在2020年1月中以前，美國大豆價格具有競爭力，而此後巴西大豆出口價格具有競爭力。

報導稱，由於非洲豬瘟導致中國一半的豬群死亡，中國對大豆的需求已有所下降。大豆被加工成動物飼料及食用油。

(工商 )