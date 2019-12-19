台灣電子書領導商Readmoo讀墨今年營收突破1億元大關。執行長龐文真表示，今年四大關鍵營運數字全數上揚，除了營收，全站閱讀時間達5,400萬分鐘、年增1.7倍，上架書籍近11萬本，合作上架出版社／作者數量逾3,000家，顯示電子書持續快速成長，Readmoo明年將再挑戰營收翻倍。

台灣數位出版聯盟副理事長何飛鵬粗估，今年台灣電子書銷售占整體書市約5％，在可預見的未來將達10％，還有很大成長空間。但值得注意的是，國際電子書市近期出現成長停滯現象，像是美國電子書銷售占整體書市徘徊在約20％上下。

Readmoo讀墨電子書18日公布2019年度閱讀報告，顯示讀者較前一年略微年輕化，以26～30歲讀者占比最高；再就銷量觀察，讀者最愛的仍是商管類型，就閱讀時間來看，文學小說是讀者調劑生活的主力。

同步觀察今年10月推出的有聲書，已上架約250種商品，共播放33,000分鐘，讀者不但喜歡在通勤時間讀書，也偏好在這段時間聽書。

另據調查，讀者的購書預算與閱讀時間皆有成長，有68.4％讀者將閱讀時間分配給電子書的比例超過一半、年增4％；67.9％讀者購書預算也有一半以上分配給電子書、年增7％，電子書使用黏度增強。

(工商 )