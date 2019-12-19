日本全日空航空246航班19日上午預定從九州福岡飛東京羽田機場，但在起飛不久後就發現右側引擎故障，而於上午10點15分(台北時間9時15分)緊急降落福岡機場，並停在誘導跑道上。這起事故使得福岡機場從上午10點15分起暫時關閉跑道。

全日空波音767飛機19日上午9點50分自福岡機場起飛後不久，就因右側引擎有問題而向塔台要求緊急降落，10時15降落後先在跑道上滑行，轉進誘導跑道時停了下來。

日本國土交通省指出，體上270名乘客和8名乘務員，278人無人受傷。從現場影像中並沒有發現飛機有出火等異常。

全日空指出，該班機自福岡機場起飛後，儀表板顯示右邊的引擎溫度急劇升高，因而將右邊引擎關掉返回福岡機場。目前正在調查右邊引擎發生故障的原因。

《西日本新聞》報導，有似乘客的人在推特上留言指，「起飛後的瞬間聞到燒焦的臭味還有爆炸聲，很嚇人！」。還有目擊者稱，看到該機起飛後右邊機翼下方出火還冒黑煙。

(中時電子報)