黃創夏臉書。（摘自黃創夏臉書）

2020選戰倒數22天，總統蔡英文民調領先國民黨總統候選人韓國瑜，連任機會濃厚。但資深媒體人黃創夏卻表示，如果蔡最後真的贏得總統大選，那2020年1月12日後的蔡英文就慘了！

黃創夏在臉書預告，「20200112蔡英文慘了」，黃語重心長表示，大勢底定，很多人卻不是因為支持蔡英文和民進黨，是害怕韓國瑜和國民黨！如果現在都管不了「陳師孟」們，開票夜之後，「不甘心」和「不服氣」的洪流，會如2018年一樣，戒之丶慎之⋯

為何黃創夏會有這樣的擔憂？因為監委陳師孟日前證實，將約談將前總統馬英九判決無罪的台北地院法官唐玥，只是日期尚未確定。陳師孟此舉無疑是侵犯司法權，對此，藍委王育敏痛批，民進黨上下卻沒有一個人敢站出，指責陳師孟不恰當的行為，更不見當初提名他的蔡英文，對其「毀憲亂政」的作法給予譴責，難不成蔡英文當初提名陳師孟的目的，就是為了整肅異己嗎？

而陳師孟的爭議不只這一樁，從去年稱陳水扁不是貪污犯、辦打綠不打藍的法官到今天的約談判馬英九無罪的法官，陳的舉動越來越荒唐，但民進黨不僅沒人規範陳師孟的行為，竟全黨上下放任陳師孟濫用監察權而不制止，一個喊著捍衛民主自由的泱泱大黨，竟對陳的行為不聞不問，也難怪外界譏諷民進黨是雙標政黨，從來嚴以律人寬以待己。

猶記得去年年底陳師孟就台大校長管中閔上任一事，口出狂言表示台大是國民黨開的！讓國民黨立委候選人洪孟楷譏諷，到了年終陳師孟還要把幹話「講好講滿」。沒想到，到了今年年底，陳師孟還是不改本色，幹話也是講好講滿，令人不勝唏噓。

(中時電子報)