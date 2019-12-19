由郭台銘捐贈的台大癌醫中心，今天正式以郭台銘母親初永真名冠名並揭幕，郭台銘今天親自推著坐輪椅的媽媽初永真和太太郭馨瑩一同出席「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」，台大校長管中閔與前校長李嗣涔、楊泮池等皆出席，而郭母今天氣色佳。

台大癌醫中心是由永齡健康基金會創辦人郭台銘，將他對至親的思念，託付台大興建的綜合癌症醫學中心，是國內第一家由私人所捐款興建的公立醫院。而台大為感謝郭台銘，特地以郭老太太的大名，命名為「永真健康大樓」。

郭母今天氣色不錯，手還擦紅色指甲油，面對媒體也能微笑。台大校長管中閩也說，很高興今天看到郭老太太今天到場，且身體硬朗，一餐可以吃兩碗乾飯，感到佩服，

台大校長管中閔表示，12年前，也就是2007年時，由當時的校長李嗣涔和郭台銘開始有癌症研究和癌症醫療這樣的想法並付諸實現，也是台灣高等教育空前的捐贈，若沒有當時永齡基金會的慷慨解囊，整件事情不會發生，他代表台灣大學誠摯的感謝。他強調，事情的完成需要所有人共同努力，李嗣涔校長開始，楊泮池和郭代校長也持續推動。

管中閩強調，未來在精準醫療都能有很大的進步，很多國外學校來參觀都把台大癌醫中心當作重要參訪重點，對於國際交流也能發揮最大貢獻。癌一中心醫院不只是台大標誌也是高教的里程碑，盼台大醫療研究相關醫學工作都能得到好的發展，讓台大不負捐贈者的初心。

永齡基金會表示，未來醫療將朝向「精準」、「智慧化」發展，癌症治療的決勝點更在於「基因」，而永齡致力於癌症預防與早期診斷，「新醫療百年工程計劃」更號召國際生技大廠加入，期待透過與頂尖技術聯盟，實現「讓癌症變慢性病」。

永齡基金會表示，台灣累積二十餘年的健保資料庫預計將成發展「精準醫療」的最佳利基。永齡將透過產學合作，讓臺灣成為華人世界的領頭羊。

(中時 )