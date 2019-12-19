1.台積電(2330)：第2季現金股利今除息、每股配息幣2.5元，股價跳空開低至337.5元，面臨貼息窘境。

2.華邦電(2344)：NOR Flash喊燒，外資、投信續買超，支撐早盤股價一度逆漲至20元，表現超越大盤。

3.廣穎(4973)：線型上揚、人氣不墜，早盤不畏外資連兩日賣超，股價逆勢續漲逾5%。

4.聯傑(3094)：第4季業績可望登今年高峰，董事長持股增，外資連日買超，早盤帶量續彈約3.5%。

5.旺宏(2337)：NOR Flash需求大幅成長且出現供給吃緊情況，昨外資、投信聯手轉買超，早盤股價收復5日線，一度來到38.3元。

6.英濟(3294)：貿易戰牽動供應鏈，拚台馬墨3地同步擴產，不理外資持續買超，早盤噴量急拉漲停。

7.貿聯-KY(3665)：大陸特斯拉傳出降價消息，供應鏈期待拉貨潮，今早強勢開盤走高逾1%。

8.亞翔(6139)：看好明年台灣、大陸半導體產業成長強勁，前景樂觀，股價持續向上衝刺，創15個月來高價。

9.大成(1210)：拚高端蛋市場，打告生食級雞蛋，量價齊揚早盤漲逾4%，續創11年新高價。

10.鼎固-KY(2923)：今年業績看好優於過去三年，整理格局結束，成功突破26.7元反壓，創波段高點。

11.廷鑫(2358)：揮軍電動車鋁合金扣件市場，多方再攻，創8個月來高價。

12.六角(2732)：第四季新展店效益下季發酵，明年續在全球布局，今早一舉突破160元上方反壓，拉出近半根漲停板。

13.大立光(3008)：專利綿密、技術門檻高，無懼大陸舜宇光學搶單，股價漲2.88%。

14.奇力新(2456)：旗下微型一體成型電感囊括非蘋重量級業者訂單，不僅打入大陸手機龍頭大廠供應鏈，近期有望再拿下大陸手機二哥訂單，股價漲3.3%。

15.台光電(2383)：港系外資點名為5G iPhone受惠股，股價漲0.4%。

16.玉晶光(3406)：11月就賺到去年第4季整季EPS 2.91元逾七成的獲利，法人預估今年EPS將大賺兩個股本，獲利將創下歷史新高，股價漲1.12%。

17.國巨(2327)：預估Q4稼動率有機會提升到近50%，股價漲0.66%。

18.倉佑(1568)：外資昨擴大買超，早盤多頭續強，一度急漲6%。

19.上銀(2049)：外資認為最壞情況已過，三大法人連10日買超，早盤跳漲近2%，改寫前高。

20.直得(1597)：三大法人買超近1個月，早盤挾量漲逾4%，挑戰百元大關。

21.永豐金(2890)：三大法人昨加碼買超3522張，早盤登1年來新高，相對金融股抗跌。

22.美律(2439)：傳蘋果明年手機綁耳機，AirPods台系鏈大發，電聲元件廠美律晨盤聞訊強彈3%，攻上170元及5個月高點。

23.基亞(3176)：PI-88新藥報喜，授權大陸公司，晨盤價量俱揚走高2%，攻克月線。

24.大東(1441)：鎖定運動器材及3C的應用市場發展，明年會有2條熱塑複合材料生產線，第一季就可量產，激勵開盤亮燈漲停鎖住，委買張數約1700張排隊。

25.杏輝(1734)：集團射三箭戰略挺進國際，獲市場按讚力挺，早盤挾量彈高3%，飛越半年線。

26.神腦(2450)：三箭齊發拚重返成長，早盤在買盤點火下走揚2%，呈現日K連4紅，並登上4個月高峰。

27.泰福-KY(6541)：Amgen撤回專利侵權訴訟，多頭掌聲叫好，早盤直攻漲停鎖住，進逼月線。

28.佐登-KY(4190)：昨獲本土法人買超力挺，晨盤放量衝高5%，強登9個月高價。

(時報資訊)