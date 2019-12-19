隔夜美股表現持穩，受聯邦快遞股價重挫影響，標普500指數微跌，結束連漲5日的升勢，但仍守在歷史高點附近。周四香港恆生指數開漲0.09%，為27908.78點。國企股(H股)開漲0.05%，為11029.65點。由於投資人觀望川普彈劾案的進展，以及近來漲幅已高，可能使港股上漲空間受限。

(時報資訊)