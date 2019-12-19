《美股掃瞄》美股消息面：上周美國原油庫存，跌幅小於市場預期 10:342019/12/19 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美股消息面： 1.美國上周原油庫存減幅不及預期，但投資人看好美中達成首階段貿易協議有利原油需求前景，周三歐美原油期貨價格漲跌互見。紐約1月期油收跌1美分，為每桶60.93美元。倫敦布蘭特2月期油收漲7美分，為每桶66.17美元。 2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少110萬桶，少於市場預估的減少250萬桶。上周汽油與餾分油庫存分別增加250萬桶和150萬桶，市場預估為增加240萬桶與60萬桶。 (時報資訊) #市場 #美股 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國財長：美國並未將美元當作武器 08:092019/12/16 財經 新興市場美元主權債 適合納入退休理財規劃 18:372019/12/16 財經 在岸人民幣收貶188點 再破7 19:312019/12/16 財經 急單延續＋大陸廠區缺工 國巨、華新科 成品庫存水位遞減 04:102019/12/17 證券．權證 《美股掃瞄》美中局勢緩解，美股再創新高 08:202019/12/17 財經 《美股掃瞄》美股消息面：觀望美中協議細節，美元指數小跌 09:092019/12/17 財經 《美股掃瞄》經濟數據強勁，美股再創新高 08:352019/12/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國11月新屋開工、建築許可數意外強勁 08:522019/12/18 財經 許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 財經 《國際油價》原油庫存下滑，周三國際原油期貨持穩 10:002019/12/19 財經 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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