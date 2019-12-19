美股消息面：

1.美國上周原油庫存減幅不及預期，但投資人看好美中達成首階段貿易協議有利原油需求前景，周三歐美原油期貨價格漲跌互見。紐約1月期油收跌1美分，為每桶60.93美元。倫敦布蘭特2月期油收漲7美分，為每桶66.17美元。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少110萬桶，少於市場預估的減少250萬桶。上周汽油與餾分油庫存分別增加250萬桶和150萬桶，市場預估為增加240萬桶與60萬桶。

(時報資訊)

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