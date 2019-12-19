威盛(2388)再添掛牌小金雞！威鋒(6756)將於12月20日登錄興櫃交易，主辦券商為凱基證券，威鋒成立於2008年，主要以高速傳輸控制晶片為核心技術，專精於設計、研發、銷售USB 3.1(Gen1/Gen2)控制晶片、USB Type-C各種應用控制晶片。

威鋒主要商機瞄準數位時代到來，USB已成為多數電子產品的傳輸規格，除行動周邊商品、擴充底座、螢幕、遊戲機外，其他科技發展如5G、IoT、雲端儲存、AR/VR、軟體服務等應用所產生巨量數據及影音傳輸的需求亦日漸倍增，因應解決市場痛點，USB-IF協會陸續制定USB 3.0、USB 3.1 Gen1/Gen2規格，並於2017年釋出USB 3.2規格、2019年更進一步推出USB4新規格，規格除在傳輸速度提升外，亦不斷增加效能。而USB Type-C產品除具介面無方向性正反插拔之特性外，亦可透過單一輸出連接埠即可滿足充電、影音及數據高速傳輸的需求，近年在品牌客戶新品簡化連接口下，以一個 USB Type-C為主，帶動消費者因應需求選購相應的外接產品，未來採用USB Type-C接口的電子設備數量可望快速增長，USB Type-C生態體系逐漸壯大。

威鋒目前股本為6億元，2017年、2018年及2019年(上半年度)營收分別為11.86億元、12.02億元及6.91億元；毛利率分別為47.91%、49.06%及53.28%；稅後淨利分別為0.96億元、1.24億元及1.05億元(2019為上半年度)；每股盈餘分別為2.10元、2.07元及1.75元(2019為上半年度)，威鋒受惠USB Type-C及USB3.1的終端應用滲透率增加，營運呈現逐年成長，並樂觀看待明年在USB Type-C持續增長與5G及IoT等新應用帶動的需求，為威鋒今明兩年營收增添成長動能。

(時報資訊)