新黨19日召開1219綠色恐怖二周年記者會，新黨不分區立委提名人邱毅與新黨發言人王炳忠手持黨外人士在中國大陸擔任政協常委與鄧小平會面及回到台灣擔任民進黨選舉職務與邱義仁等人會面的照片，直指民進黨才是通匪。邱毅並指控蔡英文總統在1998年隨辜振甫與中國大陸人士會面時，曾說出兩岸終將統一的言論，要求蔡英文出來解釋。

(中時 )