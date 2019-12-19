新黨秀照片 指邱義仁等人通匪 16:132019/12/19 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新黨不分區立委提名人邱毅與新黨發言人王炳忠指控邱義仁等人通匪。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新黨19日召開1219綠色恐怖二周年記者會，新黨不分區立委提名人邱毅與新黨發言人王炳忠手持黨外人士在中國大陸擔任政協常委與鄧小平會面及回到台灣擔任民進黨選舉職務與邱義仁等人會面的照片，直指民進黨才是通匪。邱毅並指控蔡英文總統在1998年隨辜振甫與中國大陸人士會面時，曾說出兩岸終將統一的言論，要求蔡英文出來解釋。 (中時 ) #周年 #記者會 #新黨 #恐怖 #綠色恐怖 也許您會感興趣 推薦閱讀 內政部政次喊投小黨浪費 新黨酸時力活該 17:282019/12/15 政治 指票投小黨是浪費 新黨告內政部次長違反選罷法 10:592019/12/16 社會 台灣健康空氣行動聯盟記者會 12:002019/12/16 生活 《翻爆午間精選》無薪假人數 連6期破2千人 11:462019/12/16 生活 中職》樂天明日公布新隊名 曾豪駒任首位教頭 14:082019/12/16 體育 赤裸裸干預審判 綠色恐怖再現 04:102019/12/17 社會新聞 國民黨批 陳師孟侵犯司法權 13:492019/12/17 政治 綠色恐怖來襲 反滲透法濫殺無辜 04:092019/12/18 焦點新聞 陷民恐慌 比白色恐怖還恐怖 04:102019/12/18 政治要聞 新黨抽中7號 喊出「接下人民給的一把槍」 22:552019/12/18 政治 政治熱門新聞 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 韓岳父砂石場開挖 38點完全乾淨 李明哲：蔡英文，上天一定會譴責妳 - 政治 韓為何重設特偵組？數據曝光... 網震撼：陳菊太扯！ - 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 - 政治 韓把苦人、庶民當選舉工具？蔡英文引爆怒火！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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