國泰金融集團推動美術教育不遺餘力，除了連續44年舉辦兒童繪畫比賽之外，「新世紀潛力畫展」則是為全國高中大專學生提供豐富的創作平台。日前在第19屆新世紀潛力畫展頒獎典禮上，不少青年藝術家得悉自己的得獎作品未來將展示在喬遷不久的國泰世華藝術中心，紛紛大讚「這就是我想要的，因為參加比賽從來不是為了排名，而是為了讓自己的作品有機會被看見。」

為了讓藝術更貼近大眾，國泰世華藝術中心選在成立屆滿20周年時，從敦化南路喬遷至台北信義區，鄰近101大樓，只見整個展場空間寬敞明亮，色調溫暖柔和，可說是最佳的賞畫打卡熱點。

目前就讀新竹女中美術班高一的白若潔，以作品《遙望》參賽，第一次參加就摘下高中組金獎。

白若潔分享，《遙望》這幅作品傳達的是對未來生活的憧憬及想像，畫中她以燭台象徵未來充滿希望，白若潔說「因為燭台點上火，有了火光就像有了希望一般」。

仔細觀察《遙望》這幅作品，發現是「畫」中有「畫」，原來白若潔將達文西的著名畫作《抱銀貂的女子》也一同畫進作品中。

白若潔直言，「每個人的生活都離不開美學，因為美學是生活中很重要的一部分，畫畫對我而言更是生活中不可或缺的養分。」

白若潔說，這次參加國泰比賽，同時也看見許多優秀青年藝術家的作品，激發出更多靈感，也感謝國泰願意提供這麼專業的舞台給學生發揮。未來，她會繼續參加更多比賽，朝著廣告設計師的道路邁進。

目前就讀國立臺北藝術大學一年級的李頡，去年參賽，拿下高中組優等的好成績，今年李頡再接再厲，挑戰大專組比賽，以作品《生命的節奏》勇奪銀獎，可說是再上一層樓。

「看似不規律、沒有既定的節奏，但這就是高中美術班生活規律的節奏。」李頡分享，整幅圖中有象徵課業壓力的書包、考卷，也有象徵時間不停流動的節拍器，黑管則是自己擅長演奏的樂器。他整整花了3個月完成《生命的節奏》，完整刻畫出美術班生活的點點滴滴。

聽到自己的畫作未來將在全新的國泰世華藝術中心展出，李頡直言，「這就是我想要的，我參加比賽從來不是為了排名，而是為了讓自己的作品有機會被看見，非常感謝國泰提供專業的展覽場地，讓大家的作品能被看見。」

台陽美術協會暨中華民國油畫學會理事長吳隆榮表示，感謝國泰金控多年持續舉辦繪畫比賽，對台灣美學教育的支持不遺餘力。他同時鼓勵在場所有的藝術創作者，「建立自己的風格，才能永存」，並強調「心中要有別人」，而不是孤芳自賞，才能獲得更多觀眾的支持和共鳴。

(旺報 )