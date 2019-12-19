歲末年終，又到了大掃除的旺季！來自日本清潔專家DUSKIN今（19）宣布，即日起在全台7-ELEVEN推出「完勝髒污 年終清掃大作戰」活動，祭出「抗菌菜瓜布」、「立可擦」、「魔術抹布」等人氣定番品加1元多1件，還有年度新品「魔術去污刷球」、「防靜電除塵撢」等第二件半價，合計七款清潔用品下殺優惠，助攻掃除旺季更輕鬆！

DUSKIN表示，據線上市調網調查，高達88.5％民眾會在農曆年前做一年一次打掃，而這些民眾中，有32％會將家中全部掃過，56.5％會做重點區域打掃，由於今年農曆過年提早，從現在倒數（扣除選舉日）只剩下4個周末可大掃除。

因此，DUSKIN自即日起在全台7-ELEVEN推出「完勝髒污 年終掃除大作戰」活動，人氣定番品及年度新品都有優惠回饋，業者指出，無論是學生租屋族、上班小資族、家庭主婦、店家等，都可趁機購買囤貨，運用在居家環境、辦公桌、車內、甚至營業店面等，年終大掃除或平時掃除都用得到！

DUSKIN此次七款優惠商品，包括人氣定番商品「抗菌菜瓜布」、「立可擦」、「魔術抹布」、「鋁微粒日本菜瓜布」加1元多1件；另外，第二件半價優惠則鎖定今年度新品「魔術去污刷球」、「恒安潔淨寧酒精乾洗手噴劑」跟「防靜電除塵撢」。

業者強調，由於12月正值日本掃除旺季，也是清潔商品熱銷期，台灣DUSKIN特別從日本搶貨，像是魔術去污刷球、防靜電除塵撢都是限量推出！其中，DUSKIN防靜電除塵撢今年12月才剛上架，首波限量3萬5千包，10天內訂購量就達80％，可見得國人對於新觀念清潔用品的接受度高。

此外，據業者觀察，農曆年後開工、開學前仍有一波清潔用品購買潮，故此次優惠也特別延長到年後（即日起至2020年2月11日止），預估今年DUSKIN在這波年底大檔優惠活動，業績可較去年成長20％。

DUSKIN是日本第一大清潔用品服務公司，1994年由統一企業集團與株式會社DUSKIN合資成立「樂清服務公司」，主要有清潔和除塵兩大事業項目，全台共計22個直營營業據點，遍及本島及外島。目前日本DUSKIN授權統一企業集團經營的有DUSKIN（樂清）及Mister Donut（統一多拿滋）。

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