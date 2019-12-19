國外發生一起新婚悲劇。有一對新人在婚禮當天突然遇到2位不請自來的兄弟，他們在這對新人的婚禮上與賓客打架後，遭到新郎驅趕。不料，兩人惱羞成怒竟攜球棒前來尋仇，並將新郎活活打死。

據《CNN》報導，加州警方表示，殺人的兄弟分別是28歲的隆尼(Rony Aristides Castaneda Ramirez)和19歲的弟弟喬許(Josue Daniel Castaneda Ramirez)。事發於上星期六，這天是新郎梅爾高札(Joe Melgoza)和新娘艾瑟(Esther Bustamante Melgoza)的大喜之日。當時他們正在艾瑟娘家舉辦婚慶派對，突然拉米雷茲兄弟不請自來，並在現場與受邀賓客發生肢體衝突。此事遭到新郎梅爾高札的制止，他要求兩人離開。

隔日凌晨2點多梅爾高札遭人發現，癱倒在派對會場對街一棟民宅的院子中，而他的頭部遭人重創。雖然緊急送醫，仍宣告不治。根據警方表示，這對兄弟與梅爾高札素不相識，但是住的離新娘艾瑟家非常近。梅爾高札的弟弟表示，這對暴戾的兄弟離開不久後又返回，他們聲稱其中一人忘了拿手機。

當局認為他們藏身在胡同當中，伺機而動。接著他們攻擊了梅爾高札。梅爾高札的家人告訴《CNN》，這對兄弟使用了球棒來行兇。新娘艾瑟悲痛的表示，當警消人員抵達時，梅爾高札仍不見蹤影。她邊跑邊大聲的喊著他的名字，希望能聽到丈夫回答「這裡真暗」。可惜，事與願違。

目前，拉米雷茲兄弟以謀殺罪和2項使用致命武器攻擊罪遭到起訴。

(中時電子報)