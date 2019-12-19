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...ain't Nunn to it! pic.twitter.com/hcpOQwJtsj — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 19, 2019

本季唯一還沒在自家主場輸球的七六人，19日終於破功了！熱火雖從末節16分大幅領先，被七六人追到只差2分，幸好阿德巴約最後1.5秒貢獻關鍵兩罰，熱火最後以108比104擊退七六人，也讓七六人本季主場14連勝紀錄宣告終結。

原本首節打完，七六人還以29比19領先來犯的熱火，沒想到熱火次節靠著努恩、阿德巴約兩人火力全開，單節幫助熱火轟下37分，完全把七六人打得傻眼，上半場結束，熱火反以56比48超前，來到下半場，七六人的情勢更不樂觀。

熱火甚至末節一開始就打出14比6小高潮，也把雙方差距擴大到16分，七六人雖然全力反撲，打到讀秒階段縮小差距到2分，可惜荷福德最後4.8秒的超前三分出手沒進，阿德巴約最後1.5秒兩罰俱中，正式宣告七六人吞主場首敗。

菜鳥射手努恩攻下全場最高26分，卻在讀秒階段兩罰落空，差點害得熱火勝利飛了，阿德巴約也拿23分、9籃板，鄧肯羅賓生15分，吉米巴特勒14分、7籃板及5助攻；七六人以恩比德22分、19籃板表現較佳，卻沒法扭轉戰局。

(中時 )