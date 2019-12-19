2020大選首場總統政見發表會昨天正式登場，緊接而來的第一場辯論會也將在29日舉辦，藍綠白三方對辯論是否由媒體「三立新聞」再接主辦權，看法存有歧異。而三立也確定自第一場主辦辯論出局，許多網友大讚「戰神」。

羅智強今(19日)在臉書發文，還原辯論協商經過。羅智強說，這是他第四度擔任辯論協商代表，也是最有意義的一次。因為，「我擋下了讓三立主辦總統大選辯論。這是向歷史負責，向歷史交待！」。

羅智強質問「三立，憑什麼？」這是他在協調會場上堅持的立場。一個不中立、不客觀，干為執政者傳聲筒，甚至用假新聞攻撃協商代表的媒體，憑什麼主辦應該要神聖莊嚴的總統大選？

他主張「三立要主辦，那就用抽籤的」，有什麼道理其他有意願主辦的電視台，如民視、TVBS、中天，要當三立的小弟，憑什麼三立只因為得到蔡英文的青睞，就可以有優先主辦權？

羅也強調，「蔡英文是總統，不是皇帝，好嗎？」，「在道理面前，三立最後也只有拋盔棄甲，最後灰頭土臉地『出局』」！原因很簡單，理之所在，無畏無懼，別人怕三立，羅智強不怕！

羅智強坦言他很高興，不辱使命地完成了這次辯論談判，不僅是不負韓國瑜委託，更重要的是，我也為未來其他還不知道是誰的「國民黨總統候選人」，「阻斷了由綠媒三立主辦辯論的慣例形成！最後，三立這些墮落的第四權，也彰顯了自媒體的重要，當綠媒全成了執政者的看門狗，就需要有人撥亂反正，為公道喉舌」。文章一出更吸引1.2萬名網友按讚，7百多則留言。

羅智強會這麼興奮也不是沒原因，本報《中時社論》就曾提出質疑，從2004年開始台灣史上第一次的總統大選電視辯論，便是由4報1社1台（中時、聯合、自由、蘋果四報、中央社與公共電視）共同主辦，並由公視製播、其他各電視台共同分享訊號轉播；這項運作一直以來並無爭議，甚至頗獲好評且具公信力，歷經12年、3次總統大選，幾乎已成台灣民主傳統的慣例。

但2016年大選時，「三立」開始強勢進逼，而且挾著民進黨的政治力量，以公視、中央社立場為藉口，杯葛多年以來的舉辦慣例，要求由三立獨家主辦。但4報1社1台共6家媒體合辦的中立性、公正性與成熟度，難道會比不上一家商業電視台的三立？說穿了，非要做球給三立獨家，就是因為三立電視台的董事長林崑海。

(中時電子報)