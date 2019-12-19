蔡英文政府力拚《反滲透法》年底三讀，將定義大陸香港澳門地區為敵國，國民黨總統候選人韓國瑜陣營的「打鬼軍團」團長、前台北縣長周錫瑋今痛批，該法將使相關生意往來都會被涉嫌違反國家安全、違反內亂外患罪，批戒嚴時期都沒這樣的惡法，強調「蔡英文就是戒嚴者」，專制、霸道。

日本學者藤井嚴喜日前預警，大陸可能會使用手段讓總統候選人遇刺，擔心2004年的「兩顆子彈」重演。而周錫瑋今開記者會則痛批，若真發生此事最好的辦法就是推給大陸，若真有一組候選人遇刺但沒死亡，恐能依新修的《反滲透法》宣布戒嚴以停止選舉，或說大陸是刺殺者、抺紅韓國瑜，讓蔡英文得利，因此要蔡保證不讓兩顆子彈事件，不會再2020大選中重演。

周錫瑋也提出過去撒旦之母、喀什米爾手榴彈攻擊事件，以及香港汽油彈攻擊、嘉義市曾發生的韓國瑜被雞蛋攻擊，只要有人丟爆裂物，都恐造成嚴重傷亡，因此要求國安局、警方等相關單位，必須預防候選人可能遭謀刺的事件發生。

(中時電子報)